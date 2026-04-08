İsrail'den Eşref Rüya Oyuncusuna Tehdit
08.04.2026 09:51
Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya’nın Kadir Baba’sı Görkem Sevindik’in Filistinli esirlerle ilgili paylaşımı İsrail’de yankı uyandırdı. İsrailli Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, Sevindik’i hedef aldı. CNN Türk’e konuşan Sevindik, “Böyle bir zulme vicdan sahibi insan olarak karşıyım. Bir sanatçı ve baba olarak duygumu paylaştım” dedi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaş, körfez ülkelerini de etkisi altına alırken İsrail bir yandan Lübnan’a saldırmaya diğer taraftan da Filistinlilere yönelik hukuk tanımaz zulümlerine devam ediyor.

İSRAİL MECLİSİ’NİN KARARI

İsrail Meclisi Knesset, hukuk dışı şekilde esir edilen Filistinlilere idam cezası verilmesini kolaylaştıran bir yasayı kabul etti. Yasa ile Batı Şeria’daki cezaevlerinde kalan binlerce Filistinli af ve temyiz yolu kapalı olacak şekilde ölüm cezasıyla karşı karşıya kaldı.

KAYITSIZ KALMADI

Kanal D’de çarşamba akşamları yayınlanan ve en çok izlenen diziler arasında yer alan TİMSBİ imzalı Eşref Rüya’da “Kadir Baba” rolüne hayat veren Görkem Sevindik, “12 bin Filistinli mahkûmun idamı onaylandı. Bunların 4 bini çocuk…” serzenişinde bulundu.

NE ZAMAN AYAĞA KALKACAK?

“Lütfen susmayalım” diyen Sevindik, “İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak? İnsan olduğumuzu bugün gösteremeyeceksek ne zaman göstereceğiz? Lütfen susmayın. Paylaşın. Karşı çıkın bu idamlara…” diye seslendi.

PROVOKATİF VİDEO

Usta oyuncu Sevindik’in bu paylaşımı, İsrail’de büyük yankı uyandırdı. Provakatif açıklamalarıyla dikkat çeken İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, videolu bir mesaj ile Sevindik’e yanıt vererek "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman Kadir Baba olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli" paylaşımı yaptı.

DİJİTAL SAVAŞLAR

Bunun üzerine İsrail politikalarını savunan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Kadir Baba’ya tehdit mesajları atarken diziye de boykot çağrısı yaptı. Türk dijital medya kullanıcıları ise İsrail gündemli bu tartışmaya Görkem Sevindik’in yanında olarak destek verdi.

EMPATİ YAPTIM

Eşref Rüya’nın Kadir Baba’sı Görkem Sevindik, yaşanan tartışmalara Beykoz’da çekimleri devam eden dizi setinden sıcağı sıcağına cevap verdi. CNN Türk Muhabiri İlayda Karaca’ya konuşan Sevindik, “Sosyal medyada gezinirken bir videoya denk geldim. İdam kararı verilmiş bazı insanların otobüse bindirilmiş halini gördüm. Son kez çocuklarına bakışlarını, çocuklarına sarılışlarını gördüm. Vicdan sahibi bir insan olarak, bir baba olarak empati yaptım. Böyle bir zulme vicdan sahibi bir insan olarak karşıyım. Kendimce bir tepki göstermek istedim” dedi.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADILAR

“Tepkimin arkasındayım. Her yerde zulme karşıyım” diyerek sözlerinin arkasında duran usta oyuncu Görkem Sevindik, şöyle devam etti: Dünyada vicdan sahibi, ahlak sahibi olan her insan savaş karşı olmalıdır. Dizimiz orada da çok izleniyor, çok popüler bir dizi. Sevilen de bir karakter olduğumu düşünüyorum. Benim vicdan sahibi oluşum, bu tepkiyi koymam onları hayal kırıklığına uğrattı ama normal bir insanın yapması gereken bir tepkiyi verdim.

Kararları çok konuşuldu İşte Yasin Kol’un derbi notu Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu
Denizli’de 4 büyüklüğünde deprem Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Şükran Ovalı’dan Caner Erkin itirafı: Hayatında hiç kitap okumamış Şükran Ovalı’dan Caner Erkin itirafı: Hayatında hiç kitap okumamış
İzmir’de 2 şüphelinin midesinden 1 kilo 304 gram uyuşturucu çıktı İzmir'de 2 şüphelinin midesinden 1 kilo 304 gram uyuşturucu çıktı
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı Yoğun bakımda tedavi görüyor İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakımda tedavi görüyor
Şampiyonlar Ligi için bomba tahmin: Kupayı ilk kez kazanıyorlar Şampiyonlar Ligi için bomba tahmin: Kupayı ilk kez kazanıyorlar
Bölüm başına rekor ücretler İşte en çok kazanan oyuncular Bölüm başına rekor ücretler! İşte en çok kazanan oyuncular
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi Kimlikleri belli oldu İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu
İsrail Konsolosluğu’na saldırının en net görüntüsü İsrail Konsolosluğu'na saldırının en net görüntüsü
Aslı Bekiroğlu 7. kez ameliyata giriyor Aslı Bekiroğlu 7. kez ameliyata giriyor
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada örgüt izi İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada örgüt izi

10:12
Bir rezillik daha Dev maç öncesi yine “Zıplamayan Müslümandır“ dediler
Bir rezillik daha! Dev maç öncesi yine "Zıplamayan Müslümandır" dediler
10:05
Acun Ilıcalı’dan şok karar Düşünmeden satacak
Acun Ilıcalı'dan şok karar! Düşünmeden satacak
09:51
Real Madrid gece yarısı karıştı Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl
Real Madrid gece yarısı karıştı! Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl
09:31
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası
09:00
Tarihin en yüksek akaryakıt zammı pompaya yansıdı
Tarihin en yüksek akaryakıt zammı pompaya yansıdı
08:59
Icardi’den gece yarısı olay paylaşım
Icardi'den gece yarısı olay paylaşım
08:51
Bayern Münih yenilgisi sonrası bütün ülke yine Arda’yı konuşuyor
Bayern Münih yenilgisi sonrası bütün ülke yine Arda'yı konuşuyor
08:40
Ateşkes sonrası Tahran’dan ilk görüntü Halk kendini sokağa attı
Ateşkes sonrası Tahran'dan ilk görüntü! Halk kendini sokağa attı
08:15
Trump, İran’ı ateşkese ikna eden ülkeyi açıkladı Son anda devreye girdiler
Trump, İran'ı ateşkese ikna eden ülkeyi açıkladı! Son anda devreye girdiler
08:01
Piyasalar hareketlendi Petrol ve altında büyük değişim
Piyasalar hareketlendi! Petrol ve altında büyük değişim
07:10
40 günlük savaşta 2 haftalık ateşkes İşte 10 maddelik anlaşma planı
40 günlük savaşta 2 haftalık ateşkes! İşte 10 maddelik anlaşma planı
06:50
Netanyahu: İsrail ateşkesi destekliyor ancak Lübnan’ı kapsamıyor
Netanyahu: İsrail ateşkesi destekliyor ancak Lübnan'ı kapsamıyor
