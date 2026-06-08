İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırısının ardından başkent Tahran’ın İnkılap Meydanı’nda toplanan kalabalık yönetime destek gösterisi gerçekleştirdi.
Binlerce kişinin katıldığı gösteride ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı. Gösteriye katılanların ellerinde İran ve Hizbullah bayrakları yer aldı.
Destek gösterisinde halk, İran lideri Mücteba Hamaney’in resminin bulunduğu dövizleri sallayarak İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırılarını kutladı.
Son Dakika › İran › İsrail'e yönelik başlatılan saldırının ardından Tahran’da halk meydanlara döküldü - Son Dakika
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