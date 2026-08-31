İsrailli Bakan Ben-Gvir'den insanlık dışı kampanya: Yapay zekayla Filistinlileri toplama kampına koydu - Son Dakika
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İsrailli Bakan Ben-Gvir'den insanlık dışı kampanya: Yapay zekayla Filistinlileri toplama kampına koydu

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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, yaklaşan seçimler öncesinde Filistinli mahkûmların cezaevi koşullarını hedef alan skandal bir kampanya başlattı. Yapay zekayla hazırlattığı videoda tutukluların aç bırakılarak aşırı zayıflatılmasını propaganda malzemesi yapan Ben-Gvir, ziyaret ettiği cezaevinde insani şartlardan yoksun bırakılan kadın mahkûmlara "Yaz kampları bitti" yanıtını verdi.

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 27 Ekim seçimleri öncesinde Filistinli mahkûmları hedef alan skandal bir propagandaya imza attı. 

İsrailli Bakan Ben-Gvir'den insanlık dışı kampanya: Yapay zekayla Filistinlileri toplama kampına koydu

Ben-Gvir’in sosyal medya hesabından paylaştığı yapay zekâ üretimi videoda, bir yürüyen bant üzerinde dev bir makineye giren Filistinli tutukluların, diğer taraftan aşırı zayıflamış, bitkin ve ağlar halde çıktığı görüldü. Nazi toplama kamplarındaki açlık şartlarını andıran ve cezaevlerindeki sistematik aç bırakmaya atıfta bulunan görüntüler büyük tepki topladı.

İsrailli Bakan Ben-Gvir'den insanlık dışı kampanya: Yapay zekayla Filistinlileri toplama kampına koydu

"YAZ KAMPLARI BİTTİ" YANITI 

Söz konusu kurguyu seçim malzemesi yapan Ben-Gvir, Filistinli kadınların tutulduğu bir cezaevini de ziyaret etti. Ziyaret sırasında 3 gündür yıkanamadıklarını ve insani ihtiyaçlarının karşılanmadığını belirten Filistinli kadın mahkûm Yasmine Shaaban’ın şikâyetlerine yanıt veren İsrailli bakan, "Cezaevi koşullarını asgari düzeye indirdiğimiz için gurur duyuyorum. Cezaevlerindeki yaz kampları bitti" sözleriyle uyguladığı zulmü savundu.

İsrailli Bakan Ben-Gvir'den insanlık dışı kampanya: Yapay zekayla Filistinlileri toplama kampına koydu

İDAM TESİSİ HAZIRLIĞI 

Mahkûmlara yönelik baskıları artıran ve idam cezasının en sert savunucularından olan aşırı sağcı bakan, Filistinlilerin infaz edileceği bir tesisin görüntülerini de kamuoyuyla paylaştı. Ben-Gvir, hazırlıkların sürdüğü alana ilişkin "İdam koğuşu ve asma tesisi de şekillenmeye başlıyor" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika İsrail İsrailli Bakan Ben-Gvir'den insanlık dışı kampanya: Yapay zekayla Filistinlileri toplama kampına koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    sonunuza az kaldı kamp bile gormiyeceksin 1 0 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ Ahmet İPTAŞ:
    inşaAllah kardeşim inşaAllah. bunlar insanlığa ve dünyaya tehdit. 0 0 Yanıtla
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