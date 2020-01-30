İstanbul Adliyesi'nden Elazığ'a yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Adliyesi'nden Elazığ'a yardım - Son Dakika

İstanbul Adliyesi'nden Elazığ'a yardım

6 saat önce

Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Adliyesi'ndeki hakim-savcı ve personel tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında 91 yardım kolisi Elazığ'a gönderilmek üzere AFAD'a gönderildi.

İstanbul Adliyesi'nden Elazığ'a yardım, System.String[]

Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Adliyesi'ndeki hakim-savcı ve personel tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında 91 yardım kolisi Elazığ'a gönderilmek üzere AFAD'a gönderildi.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve 24 Ocak Cuma günü meydana gelen 41 kişinin hayatını kaybettiği, bin 607 kişinin yaralandığı 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanından Elazığ'a yardımlar yola çıktı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli hakim-savcı ve adliye çalışanları da depremzedeler için yardım topladı.

Adliyede toplanan bebek bezi, bebek yatağı, gıda malzemeleri, ısıtıcı, temizlik malzemeleri gibi ihtiyaç malzemelerinden oluşan 91 koli yardım sabah saatlerinde Elazığ'a gönderilmek üzere kamyona yüklenerek AFAD'a doğru yola çıktı.

Öte yandan, depremzedeler için yapılan para yardımıyla da gıda malzemeleri alınarak, Elazığ'a gönderildiği öğrenildi.

(Mehmet Yusuf Melikoğlu - İrem Demir/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:45 Kaynak: İHA
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