Kar yağdı ama rahatlatmadı! Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kar yağdı ama rahatlatmadı! Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo

Kar yağdı ama rahatlatmadı! Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo
21.01.2026 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 24.65'e yükledi. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, "Kar eridikten sonra barajları yüzde 35'lere kadar dolduracak gibi gözüküyor ama bu bize yetmeyecek, yeni bir kar yağışına ihtiyacımız var. 2-3 gün daha ciddi bir kar yağışı alırsak, doluluk oranını yüzde 60-70'lere taşırsak az da olsa bizi rahatlatır. Ama hedefimiz gerçekten nisan, hatta mayıs aylarına yüzde 80 doluluk

Son dönemde etkili olan kar yağışının ardından barajlardaki doluluk oranı artışa geçti. İSKİ tarafından paylaşılan güncel verilere göre, 9 Ocak 2026 itibarıyla İstanbul genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 24,65 olarak belirlendi. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Meriç Albay, yağışın ardından barajlardaki doluluk oranına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'HAVZALARDAKİ KAR ERİDİKTEN SONRA BİZE YÜZDE 35 CİVARINDA BİR FAYDASI OLACAK'

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, "Son 2 gündür yağan kar yağışı kuşkusuz barajlarımızı olumlu yönde etkiledi. Fakat şu an yüzde 25 civarında doluyuz. İstanbul'un en büyük Ömerli Barajı'nda bile yüzde 30'un üzerinde su var. Havzalara kar yağdı, bu kar eriyince daha da yüzde 30'ların üzerine çıkacağız fakat yetmez. Havzalardaki kar şu anda eriyor ama sanırım bize yüzde 30-35 civarında bir faydası olacak. Havzaları korumamız lazım. Havzalar şu anda betonlarla kaplandı, betonlardan sızan su maalesef barajları dolduramıyor. Gerçekten bu konuda havzaları korumakta yıllardan beri zorluk çekiyoruz. İstanbul artık beton şehir olmamalı, biraz daha yeşil alan olmalı. Çünkü gördüğüm kadarıyla eğer yeterli kar almazsak bu İstanbul için yetmeyecek. Daha büyük kar yağışlarına ihtiyacımız var, daha uzun süreli kar yağışlarına ihtiyacımız var. Geçen yıl unutmayalım yüzde 50 civarında su vardı, şu anda yüzde 25'lerdeyiz. Şuan barajlarımızda yarı yarıya suyumuz var. Bu bize yetmeyecek. Dolayısıyla daha büyük kar yağışı olmazsa sıkıntı bizi bekliyor" dedi.

'ŞUBAT ORTALARINA KADAR CİDDİ KAR ALMAMIZ LAZIM'

Prof. Dr. Meriç Albay, "Özellikle barajlarımızın olduğu bölgelerde ciddi bir kar yağışı oldu, fakat yetmez. Şu anda Sazlıdere Barajı yüzde 15-20'lerde, Terkos Barajı yüzde 16-17'lerde, Büyükçekmece yüzde 16-20'lerde. Alibeyköy biraz daha fazla aldı ama maalesef küçük bir baraj. Bizim büyük barajların; Terkos'un, Büyükçekmece'nin, Ömerli'nin daha dolu olması lazım. Alibeyköy yüzde 20 civarlarında diye biliyorum. Gerçekten çok az, yetmez diye düşünüyorum. Havzalar şu anda gerçekten betonla kaplandığı için barajları besleyemiyor. Bu anlamda biraz yol almamız lazım. Barajların etrafında artık beton olmaması lazım. Yeşil alanları arttırmamız ve barajları betondan kurtarmamız gerekli diye düşünüyorum. Doğal olarak karlar erimeye başlayacak. Şu anda havzada yüzde 35 civarında erimemiş kar stoğu mevcut. Bu da yetmez, Şubat ortalarına kadar ciddi kar almamız lazım. Geçen yıl yüzde 50'lerdeydik, şu anda yüzde 25'lerdeyiz" şeklinde konuştu.

'YENİ BİR KAR YAĞIŞINA İHTİYACIMIZ VAR'

Meriç Albay, "Tahminime göre Büyükçekmece Gölü yüzde 25'leri bulur. Özellikle Terkos Gölü son karlar eridikten sonra yüzde 25'leri bulur. Yüzde 75'i boş olan bir barajın bize faydası yok. Dolayısıyla bizim ciddi bir şekilde yeni bir kar yağışına ihtiyacımız var. Yağmurlar önemli ama kar yağışı yağmurdan çok daha fazla hem yeraltı sularını hem barajları besliyor. Şu anda erise bile Büyükçekmece, Küçükçekmece, Ömerli Barajı'nda yetmeyecek bir su potansiyelini bize getirecek, o da bahar aylarından itibaren bize sıkıntı yaratacak gibi gözüküyor. Şu anda barajların doluluk oranı yüzde 25 civarında. Kar eridikten sonra yüzde 35'lere kadar dolduracak gibi gözüküyor ama bu bize yetmeyecek. Yeni bir kar yağışına ihtiyacımız var. 2-3 gün daha ciddi bir kar yağışı alırsak, doluluk oranını yüzde 60-70'lere taşırsak az da olsa bizi rahatlatır. Ama hedefimiz gerçekten Nisan, hatta Mayıs aylarına yüzde 80 dolulukla girmek. Onu sağlayamazsak Ağustos - Eylül gibi İstanbul'da sıkıntı yaşamaya başlarız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'SU TÜKETİMİNİ AZALTAMAZSAK BÜYÜK BİR SIKINTI BİZİ BEKLİYOR'

Meriç Albay, "Hala su tasarrufu yapmıyoruz, İstanbul'da günde kişi başı 200 litre su tüketimimiz var, bunu azaltmamız lazım. Türkiye geneli için su kayıp kaçak oranını azaltmamız lazım. Ciddi bir şekilde tasarrufun topluma yayılması lazım. Bu bilincin artık herkes tarafından kabullenilmesi gerekiyor. Bizim suyumuz az, yetmeyecek. Bu alışkanlıklarımızla, tüketimimize devam edersek, daha fazla su tüketimini azaltamazsak büyük bir sıkıntı bizi bekliyor gibi gözüküyor" dedi.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, İstanbul, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kar yağdı ama rahatlatmadı! Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti Bakan Tunç’tan taziye mesajı Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti! Bakan Tunç'tan taziye mesajı
’’Amerika defol git’’ şapkalarının satışı patladı ''Amerika defol git'' şapkalarının satışı patladı
ABD’li ünlü yatırımcının evinde cinsel işkence düzenekleri bulundu ABD'li ünlü yatırımcının evinde cinsel işkence düzenekleri bulundu
Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti
Macron’dan Davos’ta sert uyarı: Kuralsız bir dünyaya geçiş yapıyoruz Macron'dan Davos'ta sert uyarı: Kuralsız bir dünyaya geçiş yapıyoruz
Özgür Özel: Türkiye’deki Kürt kardeşlerimizi de Suriye’deki akrabalarını da incitmeyin Özgür Özel: Türkiye'deki Kürt kardeşlerimizi de Suriye'deki akrabalarını da incitmeyin
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bayrağımıza yapılan saldırı, Terörsüz Türkiye hedefimize zarar veremeyecek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bayrağımıza yapılan saldırı, Terörsüz Türkiye hedefimize zarar veremeyecek
Görenler inanamadı Dere siyah akmaya başladı Görenler inanamadı! Dere siyah akmaya başladı

15:34
Mest eden hareket Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
14:59
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç’tan ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama
14:28
Kılıçdaroğlu’nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
14:23
Temu’nun Türkiye ofisine baskın Bilgisayarlara el konuldu
Temu'nun Türkiye ofisine baskın! Bilgisayarlara el konuldu
13:58
Fenerbahçe yeni sezonun 2 transferini şimdiden bitirdi
Fenerbahçe yeni sezonun 2 transferini şimdiden bitirdi
13:55
Fenerbahçe’ye Youssef En-Nesyri’den kötü haber
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber
13:37
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
13:34
Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
13:01
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 15:57:15. #7.11#
SON DAKİKA: Kar yağdı ama rahatlatmadı! Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.