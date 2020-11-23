İstanbul barajları son 10 yılın en düşük seviyesinde; Yağış olmazsa kuraklık kaçınılmaz - Son Dakika

İstanbul barajları son 10 yılın en düşük seviyesinde; Yağış olmazsa kuraklık kaçınılmaz

23.11.2020 14:51
İstanbul barajları son 10 yılın en düşük seviyesinde; Yağış olmazsa kuraklık kaçınılmaz, System.String[]

İstanbul'da su seviyeleri giderek düşen barajlar alarm veriyor.

İstanbul'da  su seviyeleri giderek düşen barajlar alarm veriyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre Kasım ayı itibarıyla mega kent İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 26,34'e düştü. Bu rakam son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranı oldu. 2017 yılından itibaren düşüş gösteren barajlardaki su seviyesi 2018 yılında yüzde 48,64, 2019 yılında yüzde 36,79 ve bu yılın 11'nci ayında yüzde 26,34 oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç Asilhan "Eğer yağışlar devam etmezse susuz kalacağımıza işarettir. Şu an ki verilere göre söyleyebiliriz ki susuz kalma riski altındayız."diye konuştu.

"İSTANBUL İÇİN KURAKLIK KAÇINILMAZ"

Prof. Dr. Sevinç Asilhan "Barajlarımızdaki su seviyesindeki azalma 2011'den sonra en düşük seviyeye ulaştı. İstanbul'da yıllık yaklaşık 1 milyar metreküp kullanılıyor. Ancak bu şu anda düşmüş durumda. Barajlarımızda yeteri seviyede su yok. İstanbul için bazı tedbirler alındı ancak bütün tedbirlere rağmen şu an yüzde 70'in üzerinde suyumuz eksik. Eğer yağış olmazsa gelecek aylarda İstanbul için kuraklık kaçınılmaz hale gelmiş oluyor" dedi.

ANKARA'DAKİ TOZ FIRTINASI BİR İŞARETTİGeçtiğimiz aylarda Ankara'da meydana gelen toz fırtınasının kuraklık işareti olduğunu ifade eden Prof. Dr. Asilhan, "Ülkemizdeki bazı hava olayları bize 'kuraklık geliyor' diye işaret verdi. Bunlardan biri de Ankara'daki toz fırtınasıydı. Bu şu anlama geliyor; İç Anadolu Bölgesi'nin kuruyan toprağı bizim üzerimize geri döndü. Herhangi bir bölgeden gelmedi, kendi ülkemizdeki toz toprak üzerimize geldi. Bunun sebebi toprağın aşırı derecede kurak olması. Ülkemizin farklı bölgelerinde kuraklık çoktan başladı. Örneğin güney bölgelerimizde kuraklığın baş gösterdiği, hatta Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bile bazı sinyaller görüyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Asilhan sözlerini şöyle sürdürdü;"Eğer yağışlar devam etmezse susuz kalacağımıza işarettir. Şu an ki verilere göre söyleyebiliriz ki susuz kalma riski altındayız.  Sel olduğu zaman anlık yağışlarla sel taşkın oluyor. Fakat su eksikliği, kuraklık dediğimiz durum yavaş yavaş sinsice gelen bir durum. Yani yağışlar azalır, toprak nemi azalır, toprağı besleyen yağışlar azalır. Kuraklığın başlangıcı gözlenemediği için bir bakarsınız susuz kalmışsınız."

4 BARAJ YÜZDE 20'NİN ALTINA İNDİİstanbul'da bulunan 10 barajdan 4'ünde ise doluluk oranı yüzde 20'nin altına indi. En düşük doluluk oranı yüzde 5,65 ile Sazlıdere Barajı oldu. İstanbul'a su sağlayan büyük baraj göllerinden Terkos'da doluluk oranı 27,41, Ömerli barajında ise 32,26 olarak ölçüldü.İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında Kasım ayı itibarıyla doluluk oranları şöyle;

Ömerli Barajı yüzde 32,26, Pabuçdere yüzde 6,51, Sazlıdere yüzde 5,65, Büyükçekmece yüzde 16,67, Alibeyköy yüzde 28,21, Terkos barajı yüzde 27,41, Kazandere yüzde 7,6, Elmalı 25,54, Darlık yüzde 55,69, Istrancalar yüzde 24,90.


- İstanbul
İstanbul barajları son 10 yılın en düşük seviyesinde; Yağış olmazsa kuraklık kaçınılmaz
İstanbul barajları son 10 yılın en düşük seviyesinde; Yağış olmazsa kuraklık kaçınılmaz
İstanbul barajları son 10 yılın en düşük seviyesinde; Yağış olmazsa kuraklık kaçınılmaz
İstanbul barajları son 10 yılın en düşük seviyesinde; Yağış olmazsa kuraklık kaçınılmaz
İstanbul barajları son 10 yılın en düşük seviyesinde; Yağış olmazsa kuraklık kaçınılmaz
İstanbul barajları son 10 yılın en düşük seviyesinde; Yağış olmazsa kuraklık kaçınılmaz
İstanbul barajları son 10 yılın en düşük seviyesinde; Yağış olmazsa kuraklık kaçınılmaz
İstanbul barajları son 10 yılın en düşük seviyesinde; Yağış olmazsa kuraklık kaçınılmaz
İstanbul barajları son 10 yılın en düşük seviyesinde; Yağış olmazsa kuraklık kaçınılmaz
İstanbul barajları son 10 yılın en düşük seviyesinde; Yağış olmazsa kuraklık kaçınılmaz
İstanbul barajları son 10 yılın en düşük seviyesinde; Yağış olmazsa kuraklık kaçınılmaz
İstanbul barajları son 10 yılın en düşük seviyesinde; Yağış olmazsa kuraklık kaçınılmaz
İstanbul barajları son 10 yılın en düşük seviyesinde; Yağış olmazsa kuraklık kaçınılmaz
İstanbul barajları son 10 yılın en düşük seviyesinde; Yağış olmazsa kuraklık kaçınılmaz

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul, Kasım, Baraj, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul barajları son 10 yılın en düşük seviyesinde; Yağış olmazsa kuraklık kaçınılmaz - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Dışişleri'nden Türk gemisine yapılan uluslararası hukuka aykırı aramayla ilgili açıklama: Güç kullanılmasını protesto ediyoruz 3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı! Tek tek takipten çıktılar Karadeniz'deki hamsi bolluğu balıkçıların ve vatandaşın yüzünü güldürüyor 1 yılda 1570 farklı numara ile rahatsız edilen doktorun avukatı konuştu: Kendini güvende hissetmiyor Taksici, aracında unutulan 2 milyon 800 bin TL'yi yabancı uyruklu sahibine teslim etti "Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı
İspanyol basını, Galatasaray Alexis Sanchez transferinde bir adım önde olduğunu yazdı İspanyol basını, Galatasaray Alexis Sanchez transferinde bir adım önde olduğunu yazdı         
15:44
Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın         
15:16
2021 yılında araç muayene ücretlerine yüzde 9,11 zam gelmesi bekleniyor 2021 yılında araç muayene ücretlerine yüzde 9,11 zam gelmesi bekleniyor         
14:46
Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor         
14:37
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
Son dakika! Libya'ya yardım götüren Doğu Akdeniz'deki Türk gemisinde, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce arama yapıldı Son dakika! Libya'ya yardım götüren Doğu Akdeniz'deki Türk gemisinde, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce arama yapıldı         
13:27
Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti         
12:53
Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı         
12:12
Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü         
11:41
Çin aşısı Türkiye'de yapılmaya başlandı! İlk gönüllü öğretmen anne ve kızı Çin aşısı Türkiye'de yapılmaya başlandı! İlk gönüllü öğretmen anne ve kızı         
11:39
Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın "Artış kontrol altında" dediği İstanbul'da bir mahalledeki vaka sayısı 2 bin 200         
11:33
Eski binaları yeni gibi gösterip kiracıları aldatıyorlar Eski binaları yeni gibi gösterip kiracıları aldatıyorlar         
11:26
Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor         
10:57
Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı         
10:35
6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı 6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı         
08:43
Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor         
15:00
Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı         
14:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 16:09:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul barajları son 10 yılın en düşük seviyesinde; Yağış olmazsa kuraklık kaçınılmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei