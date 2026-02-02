İstanbul barajlarından yüz güldüren veriler

Son haftalarda etkili olan yağışlar, İstanbul'a içme suyu sağlayan barajlardaki seviyelere kısmi de olsa nefes aldırdı.

DOLULUK YÜZDE 30'A YÜKSELDİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) paylaştığı verilere göre, kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına gerileyen ortalama doluluk oranı yüzde 30.25'e yükseldi.

EN YÜKSEK DOLULUK ORANI ELMALI BARAJI'NDA

12 Ocak tarihinde barajlardaki ortalama su miktarı yüzde 22.01 olarak ölçülürken, güncel veriler bu oranın yaklaşık 8 puan arttığını ortaya koydu. Kent genelinde en yüksek doluluk yüzde 84.93 ile Elmalı Barajı'nda kaydedildi. En düşük seviye ise yüzde 7.13 ile Kazandere Barajı'nda ölçüldü.

2 Şubat itibarıyla İstanbul'daki barajların doluluk oranları şöyle sıralandı: