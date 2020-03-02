İstanbul Başakşehir'de Ahmet Ketenci asbaşkanlığa getirilirken, Fatih Karaca yönetim kurulu üyesi... - Son Dakika
Son Dakika Spor İstanbul Başakşehir'de Ahmet Ketenci asbaşkanlığa getirilirken, Fatih Karaca yönetim kurulu üyesi... - Son Dakika Spor

İstanbul Başakşehir'de Ahmet Ketenci asbaşkanlığa getirilirken, Fatih Karaca yönetim kurulu üyesi...

6 saat önce

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde Ahmet Ketenci ile Fatih Karaca'ya yeni görevler verildi.

İstanbul Başakşehir'de Ahmet Ketenci asbaşkanlığa getirilirken, Fatih Karaca yönetim kurulu üyesi..., System.String[]

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde Ahmet Ketenci ile Fatih Karaca'ya yeni görevler verildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun toplantısında alınan karara göre yönetici Ahmet Ketenci'nin profesyonel futbol takımından sorumlu asbaşkanlığa getirildiği bildirildi.

Fatih Karaca'ya ise pazarlama ve sponsorluklardan sorumlu yönetim kurulu üyeliği görevi verildiği kaydedildi.

Ahmet Ketenci, Mabel Matiz, Başakşehir, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:10 Kaynak: AA
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