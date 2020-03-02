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İstanbul Başakşehir'de Ahmet Ketenci asbaşkanlığa getirilirken, Fatih Karaca yönetim kurulu üyesi...
6 saat önce
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde Ahmet Ketenci ile Fatih Karaca'ya yeni görevler verildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:10 Kaynak: AA
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde Ahmet Ketenci ile Fatih Karaca'ya yeni görevler verildi.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun toplantısında alınan karara göre yönetici Ahmet Ketenci'nin profesyonel futbol takımından sorumlu asbaşkanlığa getirildiği bildirildi.
Fatih Karaca'ya ise pazarlama ve sponsorluklardan sorumlu yönetim kurulu üyeliği görevi verildiği kaydedildi.
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