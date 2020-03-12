İstanbul Bienali'nin "30. Yıl Özel Projesi" İstanbul Havalimanı'nda sergileniyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin İstanbul Bienali'nin '30. Yıl Özel Projesi' İstanbul Havalimanı'nda sergileniyor - Son Dakika Magazin

İstanbul Bienali'nin "30. Yıl Özel Projesi" İstanbul Havalimanı'nda sergileniyor

6 saat önce

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, teknolojisiyle, mimarisiyle, yolcu memnuniyeti için sunduğu olanaklarla küresel bir aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı, kültür sanat faaliyetlerine verdiği değerle de ön planda olmaya devam ediyor.

İstanbul Bienali'nin

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, teknolojisiyle, mimarisiyle, yolcu memnuniyeti için sunduğu olanaklarla küresel bir aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı, kültür sanat faaliyetlerine verdiği değerle de ön planda olmaya devam ediyor.


Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olarak yalnızca bir havalimanı olmaktan öte aynı zamanda yaşayan bir kültür ve sanat mekanı olan İstanbul Havalimanı, İKSV İstanbul Bienali'nin 30. yıl özel projesi olarak yerli ve yabancı sanatçıların katkılarıyla hazırlanan "Limited Editions" sergisini, İGA Lounge alanında ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.


İstanbul'da 30. yılı kutlanan bienale katılan 15 sanatçının bu proje için özel olarak hazırladığı eserlerin sınırlı sayıda üretilen baskıları, sergi için özel olarak bir araya getiriliyor.


Tam kapasite hizmet vermeye başladığı 6 Nisan 2019 tarihinden 11 Mart 2020'ye kadar 63 milyon 138 bin 266 yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı, Türkiye'nin tanıtımına da katkı yapıyor.


15 bienalden 15 sanatçının eseri yer alıyor


İstanbul Bienali'nin 30 yıl boyunca düzenlediği 15 bienale katkıda bulunan Füsun Onur, Ayşe Erkmen, Gülsün Karamustafa, Lawrence Weiner, Halil Altındere, Francis Alys, Elmgreen & Dragset, Taner Ceylan, Wael Shawky, Michael Rakowitz, Nevin Aladağ, Akram Zaatari, İnci Eviner, Adrian Villar Rojas ve Mark Dion'a ait 15 eser, "Limited Editions" projesi kapsamında 3 ay boyunca İGA Lounge girişinde sergilenecek.

İstanbul Bienali, İstanbul, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:59 
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