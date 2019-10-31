Son Dakika Haberleri: İstanbul Boğazı en kalabalık yelken yarışına ev sahipliği yapacak
Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı en kalabalık yelken yarışına ev sahipliği yapacak

İstanbul Boğazı en kalabalık yelken yarışına ev sahipliği yapacak

1 saat önce

İstanbul Boğazı, 2 Kasım'da Visa Bosphorus Regatta Yelken Yarışı'ına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

İstanbul Boğazı en kalabalık yelken yarışına ev sahipliği yapacak, System.String[]

Visa Türkiye sponsorluğunda, Hedef Yelken organizasyonuyla ve Türkiye Yelken Federasyonu'nun desteği ile gerçekleştirilecek etkinliğe 200'ün üzerinde yelkenli tekne katılacak.

Takımların Beşiktaş ve Sarıyer arasında yelken açacağı Regatta, yarış sınıfı Çırağan'dan 12:00'de start alarak, Anadolu Hisarı, Bebek, Anadolu Hisarı şamandıraları dönüldükten sonra Çırağan'da son bulacak. Lisans şartı aranmayan ve her yelkenli teknenin katılabileceği gezi sınıfı parkuru ise Sarıyer'den başlayacak ve Çırağan'da tamamlanacak. İlk kez tüm yelkenli teknelere açık olan bu festival yarışına tüm yelkenli tekneler davetli.

Visa Bosphorus Regatta'nın en iyi izleneceği noktalar arasında Arnavutköy Akıntıburnu, Bebek Sahil, Rumelihisarı, Anadoluhisarı ile Beylerbeyi Sahil yer alıyor.

Türkiye, Visa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:52 Kaynak: Bültenler
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