İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 4 yıl 1 ay hapis istemi - Son Dakika
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 4 yıl 1 ay hapis istemi

20.04.2022 12:00
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 4 yıl 1 ay hapis istemi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 4 Kasım 2019'da yaptığı basın açıklamasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, İmamoğlu'nun 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 4 Kasım 2019'da yaptığı basın açıklamasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, İmamoğlu'nun 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat katıldı.

Mahkeme hakimi, sanık avukatının reddi hakim talebinin Anadolu Ağır Ceza mahkemesi tarafından reddedildiği belirtildi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, İmamoğlu'nun "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Söz alan avukat Kemal Polat, reddi hakim talebine yönelik verilen kararlarda usule aykırılık olduğunu belirterek, esasa ilişkin savunmalarını daha sonra yapacaklarını ifade etti.

Mahkeme, Ekrem İmamoğlu'nun avukatının mütalaaya karşı savunma yapabilmesi için bir sonraki celseye kadar süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, YSK Başkanlığı tarafından yapılan suç duyurusu dilekçesinde, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen İBB Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu'nun 4 Kasım 2019'daki basın açıklamasında kurul üyelerine hakaret içeren beyanda bulunduğu belirtiliyordu.

İddianamede, İBB Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019'da YKS tarafından iptal edildiği nazara alındığında, söylemin kamu görevlisi olan ve kurul halinde çalışan mağdurlara yönelik olduğu hususunda tereddüt bulunmadığı kaydedilerek, "Her ne kadar şüphelinin suç tarihi itibarıyla İBB Başkanı olarak görevini yapmakta olduğu görülse de soruşturma konusu eylemin şüphelinin kişisel suçu olarak değerlendirilmesinde zaruret bulunmaktadır." ifadesi yer alıyordu.

Bu kanaatin yüksek yargı içtihatlarıyla da desteklendiği aktarılan iddianamede, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre Ekrem İmamoğlu'nun üzerine atılı suçu işlediği ve kamu davası açılması için gereken yeterli şüphe seviyesine ulaşıldığı anlatılıyordu.

İddianamede, bu kapsamda Ekrem İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik zincirleme şekilde "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 4 yıl 1 ay hapis istemi

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Savcılık, Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istedi! YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçe gösterildi Savcılık, Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istedi! YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçe gösterildi Ekrem İmamoğlu: 'YSK üyelerine hakaret' davasında İBB Başkanı'nın 4 yıl 1 aya kadar hapsi istendi Ekrem İmamoğlu: 'YSK üyelerine hakaret' davasında İBB Başkanı'nın 4 yıl 1 aya kadar hapsi istendi Son dakika gündem: YSK ÜYELERİNE HAKARET DAVASINDA İMAMOĞLU'NUN 4 YIL 1 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ Son dakika gündem: YSK ÜYELERİNE HAKARET DAVASINDA İMAMOĞLU'NUN 4 YIL 1 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

istanbul büyükşehir belediyesi, Yüksek Seçim Kurulu, Ekrem İmamoğlu, Hakaret, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 4 yıl 1 ay hapis istemi - Son Dakika


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