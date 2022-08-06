İbb Başkanı İmamoğlu Artvin'de Temaslarda Bulundu - Son Dakika
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İbb Başkanı İmamoğlu Artvin'de Temaslarda Bulundu

06.08.2022 18:12

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Artvin’de bir dizi temas ve ziyaretlerde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Artvin'de bir dizi temas ve ziyaretlerde bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Artvin'de bir dizi temas ve ziyaretlerde bulundu. İmamoğlu, ilk olarak Artvin Belediyesi'ni ziyaret etti. Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve belediye çalışanlarınca karşılanan İmamoğlu, Artvin halkoyunları ekibinin gösterisini izledi. İmamoğlu ve Başkan Elçin'le makamında bir süre görüştü. İmamoğlu, daha sonra Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe'ye giderek burada vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada bir açıklama yapan İmamoğlu şunları söyledi:

"Artvin benim tabii her zaman özlemle andığım ve her zaman olmak istediğim bir yer. Ama bugünü Artvin ziyaretini kabul etmeksizin böyle geçerken uğradık dostlarımızı gördük. Hem yol üstünde Borçka'yı hem Artvin Belediye Başkanımızı. Kısmet olursa da Şavşat'ı ziyaret edip esas varmak istediğimiz Ardahan'a, Bal Festivali'ne katılmak üzere devam edeceğiz. Yarın bal festivaline katılacağız. Aynı zamanda teknik kısım katkılar, proje katkıları sunduğumuz güzel bir açılışımız olacak Ardahan'da. Artvin'de belediye başkanlarımızın çok özel ve çok değerli çalışmalarını görmek, hissetmek, vatandaşın memnuniyetini burada hissetmek beni ziyadesiyle mutlu etti. Artık çok özel bir coğrafya. Türkiye'nin her noktasında çok başarılı insanları olan bir yer. Buradaki o başarı bu muhtemeldir ki hem o ilin dışındaki en az üç dört Artvin kadar yaşayan Artvinlileri mutlu ediyor hem de bütün Türkiye mutlu ediyor. Çünkü her ilin kalkınması Türkiye açısından da çok kıymetli. Bugün ev sahipliğinden dolayı başta Uğur Bayraktutan vekilimize, değerli belediye başkanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İbb Başkanı İmamoğlu Artvin'de Temaslarda Bulundu - Son Dakika

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