İbb, Çalışanlarının Maaşlarını İkinci Kez Artırma Kararı Aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İSKİ, İETT ve iştiraklerinde çalışan yaklaşık 86 bin personeline, yüksek enflasyon nedeniyle bu yıl ikinci kez ücret artışı yapma kararı aldığını açıkladı. İBB çalışanlarının bir bölümü ikinci ücret artışlarını temmuz ayı itibariyle geçerli olmak üzere, bir bölümü de eylül ayında alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, İETT ve iştiraklerinde çalışan yaklaşık 86 bin personeli için aldığı ikinci ücret artışı kararıyla ilgili bugün yazılı bir açıklama yaptı. Zam kararının yüksek enflasyon karşısında çalışanları mağdur etmemek için alındığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Ülkemizin içinde bulunduğu olumsuz ekonomik şartlar herkesin malumudur. Bir süredir devam eden yüksek enflasyon ne yazık ki çalışanlarımızı da olumsuz yönde etkilemektedir. İBB, İSKİ, İETT ve iştirak şirketlerimizde yaklaşık 86 bin çalışma arkadaşımız bulunmaktadır. Düşük enflasyon döneminde yılda bir kez ücret ayarlaması yeterli olmakta iken son dönemde süregelen yüksek enflasyon, yapılan maaş artışlarının ne yazık ki etkisini zayıflatmış, çalışanlarımızı da mağdur etmiştir.

"YILDA BİR ÜCRET ARTIŞI ÇALIŞANLARIMIZ AÇISINDAN ARTIK ZORLAYICI BOYUTA GELMİŞTİR"

Mevcut toplu iş sözleşmelerimiz gereği yılda bir kez yaptığımız ücret artışları, çalışanlarımız açısından artık zorlayıcı boyuta gelmiştir. Bu nedenle ücret yönetim sistemimizde bir güncellemeye gitmek şart olmuştur. İlgili sendikalarımızla da yaptığımız istişarelerde bu ihtiyaç karşılıklı olarak paylaşılmıştır. Bu doğrultuda, halihazırda toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam eden çalışma arkadaşlarımız ile memur ve sözleşmeli memur çalışma arkadaşlarımız haricinde kalan; ocak döneminde ücret artışı yapılan çalışanlarımız için ocak ayındaki temel brüt ücretlerine 2022 yılının ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranında temmuz ayından geçerli olacak şekilde düzenleme yapmaya, mart döneminde ücret artışı yapılan çalışanlarımız için mart ayındaki temel brüt ücretlerine mart-ağustos dönemi gerçekleşecek olan enflasyon oranında eylül ayında düzenleme yapmaya, 2023 ve sonrası için de yıllık enflasyon oranı yüzde 15'in altına inene kadar TİS'lerde de ilgili sosyal taraflarla el sıkışarak 6 ayda bir ücret artışı yapmaya prensip olarak karar verdik.

Bu doğrultuda şifahi olarak görüş alışverişinde bulunduğumuz, konuya yaklaşımımız konusunda olumlu geri dönüşler aldığımız ilgili işçi sendikalarımızla hızla bir araya gelerek sözleşmelerimize ek protokollerimizi yapmayı ve uygulamaya hızlıca geçmeyi arzuluyoruz. Yeni ücret yönetim prensiplerimizin daha adil, daha yaşanabilir, daha yenilikçi İstanbul için canla başla çalışan çalışma arkadaşlarımızın hayatlarını bir nebze de olsa kolaylaştırmasını diliyoruz. 16 milyon İstanbullu için tüm gayretimizle büyük İBB ailesi olarak çalışmaya devam edeceğiz."