Son Dakika Haberleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Yangın Açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Yangın Açıklaması

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Arnavutköy'deki fabrika yangınına ilişkin yapılan açıklamada, "Fabrika içerisinde yangından dolayı patlamalar meydana geldiği için itfaiye ekiplerinin dışarıdan robot araçlar ve köpük su kuleleri ile yangına müdahaleleri devam etmektedir" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Yangın Açıklaması, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Arnavutköy'deki fabrika yangınına ilişkin yapılan açıklamada, "Fabrika içerisinde yangından dolayı patlamalar meydana geldiği için itfaiye ekiplerinin dışarıdan robot araçlar ve köpük su kuleleri ile yangına müdahaleleri devam etmektedir" denildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Arnavutköy'de sabaha saatlerinde başlayan fabrika yangınına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, yangına Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy, Çatalca, Mimarsinan, Bahçeşehir, Sultangazi, Fatih, Şişli, Sultangazi, Bakırköy, Kıraç, Kartal, Tuzla, Kadıköy, Seyrantepe ilçelerinden 173 personelin 73 araçla müdahale ettiği aktarıldı. Fabrikadaki kimyasal maddelerin patlamasına değinilen açıklamada, "Fabrika içerisinde yangından dolayı patlamalar meydana geldiği için itfaiye ekipleri dışarıdan robot araçlar ve köpük su kuleleri ile yangına müdahaleleri devam etmektedir" denildi.

(Serdal Altıntepe/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:21 Kaynak: İHA

Arnavutköy, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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