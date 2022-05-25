İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teknolojiyi Genç Yeteneklerle Yakalıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bilgi teknolojileri alanında genç insan kaynağı yetiştirmek amacıyla 30 adayla "İBB Tech Gelecek" programı başlattı. Projenin Türkiye'nin genç istihdamına katkı sunması ve gençlerin geleceğine yön vermesi hedefleniyor.

İBB teknoloji grubu iştirak şirketlerinin genç insan kaynağı ihtiyacına yönelik oluşturulan istihdam projesi "İBB Tech Gelecek" programının lansmanı; İBB İnsan Kaynakları Sorumlu Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, İBB İştirakler Teknoloji Grup Başkanı ve BELBİM Genel Müdürü Nihat Narin, İSTTELKOM Genel Müdürü Yücel Karadeniz ve İSBAK Genel Müdürü Mesut Kızıl katıldı.

Yöneticiler genç yeteneklerle bir araya gelerek İBB'li olmayı anlatırken, beklenti ve iş deneyimlerini paylaştı.

IT (bilgi teknolojileri) kadroları için kapsamlı olarak hazırlanan projenin birinci etabında başvuru ve değerlendirme sürecini tamamlayan üniversitelerin ilgili mühendislik alanlarından yeni mezun veya en fazla 2 yıl iş tecrübesi olan 30 aday kariyerlerine İBB iştirak şirketlerinde devam etme şansı yakalayacak. Projenin Türkiye'nin genç istihdamına önemli katkı sağlamasının yanı sıra sunduğu eğitim ve gelişim imkanlarıyla gençlerin geleceğine yön vermesi hedefleniyor. Altı aylık gelişim yolculuğunun başlangıcı olan lansman etkinliğinden sonra İstanbullu genç yetenekleri seminerler, oryantasyon programları ve firmalarla buluşmaların yer aldığı bir eğitim programı bekliyor.

16 MİLYON İSTANBULLUYA HİZMET İÇİN ÇALIŞACAKSINIZ

Programın açılışında konuşan İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, genç adayların çok büyük sorumluluk gerektiren 16 milyon İstanbulluya 7/24 hizmet veren İBB ailesi için çalışacağını belirterek, "Yaptığınız tüm işlerde adil, sürdürebilir bir şehir ile yenilikçiliği temel referans almayı unutmayın" dedi.

NİTELİKLİ PERSONEL İHTİYACINI GİDERMEYİ AMAÇLIYORUZ

İBB İştirakler Teknoloji Grup Başkanı ve BELBİM Genel Müdürü Nihat Narin de İBB olarak yalnızca teknolojiye değil Türkiye'nin geleceği olan gençlere yatırım yaptıklarını vurguladı. Narin; "Teknoloji konusunda önemli bir açılım yapacak olan bu programı ile İBB iştiraklerinin IT alanındaki nitelikli personel ihtiyacını gidermeyi hedefliyoruz. Çağı yakalamak ve hatta önüne geçmek için dijital dönüşüme ayak uydurmamız şart. IT alanındaki gençlerimizin de İBB'yi geleceğe taşıyacak fikir ve projelerle bizlere katma değer sağlayacağına yürekten inanıyorum" dedi.

BAŞARININ PARÇASI OLUN

İSTTELKOM Genel Müdürü Yücel Karadeniz ise bugün en büyük sermayenin insan olduğunu, İSTTELKOM'un İBB'nin en genç yaş ortalamasına sahip, en dinamik şirketlerinden biri olduğunu ifade ederek, "Gençlerin enerjisine güveniyoruz. Yaptığınız çalışmalarda mutlaka bir hikayenin, başarının, takımın parçası olun. Gençlerin sıra dışı olup, fark yaratıp sürekli gelişim odaklı fayda üreten işler yapan bireyler olmasını hayal ediyoruz" dedi.

"GENÇLER GELECEĞİMİZ"

İSBAK'ın İBB'nin önemli bir arge şirketi olduğunu hatırlatan Genel Müdür Mesut Kızıl da gençlerin kurumsal gelişim ve değişimin lokomotifi, Türkiye'nin geleceği olduğunu söyledi. Kızıl, "Genç yeteneklerle birlikte çalışıp yeni projelere imza atmaktan mutluluk duyacağız" dedi.