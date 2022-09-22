Öğrenciler, İBB'nin Atatürk Kitaplığı'nı kullanıma kapatmasına tepkili

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı Cumhuriyet döneminin ilk kütüphanelerinden olan Atatürk Kitaplığı'nın öğrencilerin kullanımına kapatılması tepki çekti.

Kentte 1981 yılından bu yana Beyoğlu'ndaki binada İBB'ye bağlı olarak halka ve araştırmacılara hizmet veren Cumhuriyet döneminin ilk kütüphanelerinden Atatürk Kitaplığı, 5 Eylül itibarıyla alınan kararla öğrencilerin kullanımına kapatıldı.

Atatürk Kitaplığı tarafından internette yapılan duyuruda, "Değerli okuyucularımız 5 Eylül itibarıyla Atatürk Kitaplığı sadece araştırmacılara hizmet verecektir. Diğer okuyucularımız Taksim Sevgi Soysal Kütüphanemizden 7/24 hizmet almaya devam edebilirler." ifadeleri kullanıldı.

Öğrenciler karara tepkili

Üniversite öğrencileri ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) gibi birçok sınava hazırlanmak için kütüphaneyi kullanan öğrenciler, alınan karara tepki göstererek, yanlıştan dönülmesini istedi.

Nurcan Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, stajyer avukat olduğunu ve KPSS'ye hazırlandığını söyledi.

Akgül, Atatürk Kitaplığı'na sınava çalışmak için geldiğini ve diğer kütüphaneye yönlendirilmesinin ardından dışarı çıktığını ifade etti.

Atatürk Kitaplığı'na girdiğinde, yetkililerin "Burası sadece araştırma kütüphanesi olarak kullanımda, ders çalışmak için diğer binaya geçiş yaptık." denildiğini aktaran Akgül, Atatürk Kitaplığı'nı önceden kullandığını ve kütüphanenin eskiden 7 gün 24 saat açık olmasının bir avantaj olduğunu belirtti.

"Öğrenciler için bir avantajdı"

Akgül, "Atatürk Kitaplığı'nın ulaşımı da rahattı. Bu durum öğrenciler için bir avantajdı. Kitaplığın bir tarihi, geçmişi var. Bahçe alanı olarak da kullanımı güzel bir yerdi. İnsanların belli bir alışkanlıkları var. Mimarlar da gelip alt katta çizim yapıyorlardı. Onlar için de güzel bir binaydı." dedi.

Tarihi mekanın başka bir müdavimi Zeynep Alkış da üniversite sınavına hazırlanırken Atatürk Kitaplığı'nı kullandığını, şu anda ise KPSS'ye hazırlandığını ve Atatürk Kitaplığı'nın sadece araştırmacılara açık olduğunu duyduğunu söyledi.

Bunun üzerine bölgedeki diğer kütüphane olan Sevgi Soysal Kütüphanesi'ne geldiğini anlatan Alkış, "Atatürk Kitaplığı öğrencilere açık olarak devam etmeliydi. Bu bölgede iki tane kütüphane olması her şeyi kolaylaştırırdı. İnsanlar daha rahat çalışabilirlerdi. İçeri girmemiz rahat olurdu." diye konuştu.

Öğrenci Eylül Nur Çelik ise önceden Atatürk Kitaplığı'nı kullandığını, en son oraya gittiğinde kendisine, Sevgi Soysal Kütüphanesi'nin açıldığını bildirdiklerini ve ders çalışmak için orayı kullanmasını söylediklerini iletti.

Sosyal medyadan da tepki

Atatürk Kitaplığı'nın öğrencilere kapatılıp sadece araştırmacıların kullanımına verilmesi sosyal medyada da tepki çekti.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, konuyla ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "İBB yönetimi, 41 yıldır hizmet veren Taksim Atatürk Kitaplığı'nı halkın ve öğrencilerin erişimine kapattı. Üzülmeyin gençler, Türkiye'nin en büyüğü ve yüz binden fazla eserin yer aldığı Başakşehir Millet Kıraathanemizin kapıları size sonuna kadar açık." ifadelerini kullandı.

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da "İBB, 1981 yılından bu yana hizmet veren Taksim Atatürk Kitaplığı'nı halkın ve öğrencilerin erişimine kapattı." dedi.

Tolga Şahin isimli kullanıcı lise ve üniversite hayatı boyunca Atatürk Kitaplığı'nı kullandığını belirterek, şunları kaydetti:

"O kadar fazla öğrenci için konumu, 7/24 açık oluşu, büyüklüğü ile çok yararlı bir kütüphaneydi. Yönlendirdikleri yeni kütüphane küçük, dar, havasız. Üstelik gece boyunca dışarı çıkmanıza 5 dakika izin veriliyor ve etraf tinerci, kapkaççı vesaire dolu. Çok yazık, acilen Atatürk Kitaplığı yeniden öğrencilere açılsın. Bu bir istek değil ihtiyaçtır. Nasıl her gün önünde yüzlerce kişilik sıra oluşan bir kütüphaneyi kapatırsınız, üstüne kütüphaneyi büyütmeyi düşünmeniz gerekirken. Çok yazık oldu, hemen açılması gerekli."

Alican Ata isimli kullanıcı ise "Yıllardır bu kütüphaneyi ders çalışmak için kullandım. Üniversite sınavına hazırlık senesinde ve şimdi... Alt katın tamamen boş olmasına rağmen bütün kütüphaneyi ayda maksimum 2, 3 tane araştırmacı olarak gelen insanlara vermişler. Yönlendirdikleri Sevgi Soysal Kütüphanesi hiç güzel değil, küçük, havasız, yeri çok kötü... Lütfen bu yanlıştan dönün ve kütüphanemizi şu ülkede çalışan aydın, genç insanlara tekrar açın." paylaşımını yaptı.