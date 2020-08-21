İstanbul'da 2 Nolu Baro'nun kurulma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

İstanbul'da 2 Nolu Baro'nun kurulma çalışmaları devam ediyor

İSTANBUL - İstanbul 2 Nolu Baro'nun kurulması için Türkiye Barolar Birliği'ne müracaat edilerek, üye olunması için elektronik imza süreci devam ediyor. Kurucular Kurulu Üyesi Avukat Necati Ceylan, "2 bin imza e-imza ile tamamlandığında barolar birliği bu 4 kurucu üyeye Genel Kurul hazırlıkları ve seçimlerinin yapılması için yetki verecek. Bu yetkiden sonra İstanbul'da 2. Baro kurulmuş olacak " dedi.

7249 Sayılı "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında İstanbul 2 Nolu Baro'nun kurulması için Türkiye Barolar Birliği'ne müracaat edilerek, üye olunması için elektronik imza sürecine devam ediyor.

Kurulum çalışmaları hakkında açıklama yapan Kurucular Kurulu Üyesi Avukat Necati Ceylan, "Barolarda bugüne kadar temsilde problemler yaşanıyordu. İstanbul Barosu'nda 48 bini geçen üyemiz var. Bunun genel kurul yapmasından başlayalım. 48 bin kişiyi ancak bir statta toplayıp genel kurul yapılabilir. 48 bin kişinin ortak olan ihtiyaçlarını, problemlerinin konuşulması, çözülmesi ve bunun sonucunda yapılan seçimde gerçek demokratik bir seçimle gelinmiyor. 48 bin üyenin olduğu seçimde yüzde 18-19 ile yönetime gelen meslektaşlarımız. Üstelik siyasi ideolojik meslek dışına çıkıp mesleki problem göz ardı edildi. Daha doğrusu meslek teşekkülü siyasi veya ideolojik bir kurum haline geldi" diye konuştu.

Yapılan yasak değişiklikle İstanbul'da birden fazla baro kurmanın mümkün hale getirildiğini anlatan Ceylan, "Biz kurucular kurulu olarak barolar birliğine müracaat ettik. Bu müracaattan sonra biz meslektaşlarımızla görüşmeler yaptık. Böyle bir baronun ihtiyacının varlığını seçimlerde demokratik olduğu söyleniyor ama demokratik olarak temsil edilmediği, meslektaşlarımızın birçok problemlerinin göz ardı edildiği görüldüğünden ikinci bir baronun kurulması ihtiyacını duyduk. Barolar birliğine pazartesi gününden itibaren online işlem olarak e-imza ile başvurular başlamış oldu. Bu 2 bin imza e-imza ile tamamlandığında barolar birliği bu 4 kurucu üyeye Genel Kurul hazırlıkları ve seçimlerinin yapılması için yetki verecek. Bu yetkiden sonra İstanbul'da 2. Baro kurulmuş olacak" ifadelerini kullandı.

Başvuruların e-imza ile yapıldığını aktaran Ceylan, "Türkiye Barolar Birliğine başvurabilmek için Ulusal Hukuk Ağı Projesi (UHAP)'tan giriş yapmamız gerekiyor. Pazartesi günü yapılan basın açıklamasından sonra UHAP'tan müracaatlar oldu. UHAP'tan yapılan başvurulardaki e-imza kısmında bir problem oldu. Onun için bir aksama oldu. O sorunun da bugün için düzelteceklerini bildirdiler. Sistem düzeldiği zaman hafta içerisinde başvuruların tamamlanacağını düşünüyoruz. 1-2 gün içerisinde de tamamlanması gerekiyor. Ekim ayında genel kurul yapılacağı için ilk önce baronun kurulmasını sağlamamız gerekiyor. Zaten meslektaşlarımızla da görüştük. İmza vereceklerini söylemişlerdi" şeklinde konuştu.