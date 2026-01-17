İstanbul\'da 2025 Yılın Kareleri Oylaması

İstanbul'daki bazı ilçe belediye başkanları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İlçe belediye başkanları, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, makamında gerçekleştirdiği oylamada, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldığı anları resmeden fotoğrafını seçerken, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini oyladı.

"Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar", "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen" fotoğrafını tercih eden Turan, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Harun Özalp'in "Hareket zamanı", "Günlük Hayat"ta ise Deniz Kalaycı'nın "Mır mır mır" karesine oy verdi.

Turan, Anadolu Ajansına "Yılın Kareleri" oylamasını geleneksel hale getirdiği için teşekkür etti.

Gazze'de yaşanan katliamların fotoğraflarla belgelendiğini ve tarihe bir kayıt düşüldüğünü ifade eden Turan, "2025 yılı insanlık açısından Gazze'deki büyük kıyımın, katliamın, soykırımın unutulmaması açısından çok önemli bir yıl oldu. Dolayısıyla benim de seçkilerim bu yönde, tarihi bir kayıt anlamında da bu yönde oldu. Aliya İzzetbegoviç, 'Unutulan soykırım tekrarlanıyor.' diyor. 2024-2025 yılı, insanlık tarihine belki de yakın yüzyılda görülmemiş soykırımın yaşandığı bir dönem olarak geçecektir." dedi.

"Çocukların gözlerindeki çaresizlik, orada yaşamak için verdikleri çaba beni etkiledi"

Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın, "Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Güneşten kopan", "Spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aduken!" fotoğrafını oyladı.

Akın, "Günlük Hayat" kategorisinde Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde" karesini tercih etti.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldığı anı anlatan fotoğrafı seçen Akın, "Portre"de ise Gerald Anderson'un "Yüz aynası" karesini beğendi.

Akın, "Gazze: Açlık" kategorisindeki tüm fotoğrafların çok çarpıcı olduğunu belirterek, bölgede yaşananların tarihe kara bir leke olarak geçtiğini dile getirdi.

Dünyanın tek çocuk bayramına sahip Türk milletinin çocuklara verdiği değeri gösterdiğini vurgulayan Akın, "Çocukların gözlerindeki çaresizlik, orada yaşamak için verdikleri çaba beni etkiledi. Cumhurbaşkanımız Gazze'yi gündemde tutuyor ve saldırıların son bulması için çalışıyor. Dileğimiz katliamın sona ermesi ve çocukların artık zulüm görmemesi." ifadelerini kullandı.

AA muhabir ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları çok güzel bulduğunu dile getiren Akın, "Şimdi herkesin cebinde bir fotoğraf makinesi var ama duygular kayboldu bu sefer. Herkes fotoğrafçı oldu ama sanat kaybolmadı. Bunu görüyorum buradaki fotoğraflarda. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi.

"Birbirinden kıymetli eserler bunlar"

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Gazze: Açlık" özel kategorisinde Ali Jadallah'ın Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldığını gösteren fotoğrafı tercih etti.

"Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini seçen Candaroğlu, "Haber"de ise Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar" fotoğrafını oyladı.

"Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğrafını beğenen Candaroğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karelerini tercih etti.

Candaroğlu, her yıl düzenli olarak "Yılın Kareleri" oylamasına katıldığını söyledi.

Bu yılın fotoğraflarının Filistin ve Gazze'deki duygulara tercüman olduğunu belirten Candaroğlu, "Birbirinden kıymetli eserler bunlar, birbirinden kıymetli anları çekmişsiniz. Çalışmalarından dolayı Anadolu Ajansı ekibine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Gazze, bizim kalbimizde kanayan bir yara"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın Gazze Şeridi'nde gıda krizinin giderek derinleştiğini gösteren fotoğrafı seçti.

"Portre" kategorisinde Gerald Anderson'un "Yüz aynası" karesini seçen Bahadır, "Haber"de Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını oyladı.

"Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğrafını beğenen Bahadır, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat"ta da İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karelerini tercih etti.

Bahadır, fotoğrafların uluslararası fotoğraflardan oluştuğunu ve gerçeği vurgulamasının önemli olduğunu belirtti.

Herkesin ortak acısının "Gazze" olduğunu vurgulayan Bahadır, "Gazze, bizim kalbimizde kanayan bir yara. Bu hassasiyetin devam etmesi ve uluslararası platformlara taşınmasından dolayı Anadolu Ajansına teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"Gazze'deki fotoğraflar beni derinden etkiledi"

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuğun ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını gösteren fotoğrafı tercih etti.

Yıldız, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Yüz aynası", "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğraflarını seçti.

"Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğrafını beğenen Yıldız, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat" kategorisinde de Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karelerini oyladı.

Fotoğrafların her birinin birbirinden güzel olduğunu kaydeden Yıldız, Gazze'deki fotoğrafların kendisini derinden etkilediğini, seçimlerini bu yönde kullandığını ifade etti.

"AA, hayatı kaleme, kayda alan, görsel alanda güçlü bir kurum"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların Ardından", "Haber"de Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor"da Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat"ta Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" fotoğraflarına oy verdi.

Arısoy, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzelilerin yardım noktasında yoğunluk oluşturduğu anı gösteren fotoğrafını seçti.

"Yılın Kareleri" oylaması için Anadolu Ajansına teşekkür eden Arısoy, ekim-ocak aylarında Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde Gazze'den çekilen ve belge niteliği taşıyan fotoğrafları sergilediklerini, İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımı gözler önüne serdiklerini söyledi.

Arısoy, AA'nın yalnızca haberleriyle değil, oluşturduğu güçlü görsel hafızayla da önemli bir kurum olduğunu ifade etti.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel bulduğunu anlatan Arısoy, "Anadolu Ajansına başarılı bir yıl diliyorum. Hepimizin bildiği gibi fotoğraf artık haberin bir parçası, hatta haberin kendisi. Anadolu Ajansı, Türkiye'de ve dünyada hayatı kaleme alan, kayda alan, görsel alanda güçlü bir kurum. Başarılar diliyorum bütün arkadaşlara." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.