İSTANBUL'DA 35'İNCİ 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMLERİ -1 - Son Dakika

İstanbul genelinde eş zamanlı olarak 35'inci 'Yeditepe Huzur' denetimleri gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde durdurulan araçlarda aramalar yapılırken, araçta bulunan kişilerin kimlik sorgulamaları yapıldı.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yılın 35'inci Yeditepe Huzur denetimleri bu akşam yapıldı. Maltepe Küçükyalı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ve Yunus polislerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde cadde üzerinden geçen araçlar tek tek durduruldu. Araçlarda aramalar yapılırken, araçtaki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı. Öte yandan güvenlik noktasından geçen taksiler de durdurularak kontrol edildi.