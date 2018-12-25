İstanbul'da Askeri Helikopterin Düşmesi
29 dakika önce
İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit olan Astsubay Teknisyen Üstçavuş Özkan Yılmaz'ın Balıkesir'deki babaevine Türk bayrağı asıldı.
İstanbul Sancaktepe
'de askeri helikopterin düşmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit olan Astsubay Teknisyen Üstçavuş Özkan Yılmaz
'ın Balıkesir
'deki babaevine Türk bayrağı asıldı.
Şehit Yılmaz'ın (28) Altıeylül
ilçesi Gümüşçeşme Mahallesi'ndeki babaevine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Türk bayrağı asıldı.
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Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Balıkesir Şehitliği'ne defnedilecek.
26 Kasım'da Sancaktepe'de 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında ağır yaralanan Astsubay Teknisyen Üstçavuş Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:44 Kaynak: AA
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