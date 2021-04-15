İstanbul'da 'Balık avı' yasağı başladı - Son Dakika

İstanbul'da 'Balık avı' yasağı başladı

15.04.2021 01:07

İstanbul'da 'Balık avı' yasağı başladı Endüstriyel balıkçılar için 'Genel Balıkçılık Av Sezonu' sona erdi Balık avı sezonunun bitmesiyle birlikte İstanbul İl Tarım Müdürlüğü, Marmara Denizi'nde denetimlerde bulundu.

İstanbul'da 'Balık avı' yasağı başladı

Endüstriyel balıkçılar için 'Genel Balıkçılık Av Sezonu' sona erdi

İSTANBUL - Balık avı sezonunun bitmesiyle birlikte İstanbul İl Tarım Müdürlüğü, Marmara Denizi'nde denetimlerde bulundu. İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Yasadışı avcılık yapan, trol çeken teknelere ve iç sularda avcılık yapan teknelere el koyma yetkisi geldi" dedi.

01.01.2020 tarihinde güncellenerek daha caydırıcı ve kapsamlı yaptırımlar içeren Su Ürünleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin ardından, 'Genel Balıkçılık Av Sezonu'nda denetimler daha da arttı. Bu kapsamda Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediye'sine bağlı ekiplerin yaptığı denetimlerde, sezon boyunca 24775 uygulama gerçekleştirilmiş, 750 adet idari işlem uygulanmış olup, bu idari işlemler neticesinde toplam 11.000.000 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Bununla beraber 95 adet balıkçı gemisi ve mevzuata aykırı avcılıkta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda yasadışı av aracına el konuldu.

"11 milyon TL idari para cezası uygulandı"

Bereketli bir sezon geçirdiklerini ifade eden İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "2020-2021 av sezonumuz, bu gece itibariyle, endüstriyel balıkçılık stop edecek. Av yasakları başlayacak fakat küçük balıkçılarımız devam edecek. 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerimizi yapıyoruz. Bu sene bereketli bir sezon geçirdik. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun değişmesiyle sahada daha etkin denetimler yapmaya başladık. Yaklaşık olarak 24775 denetim yaptık. Bu denetimlerde 750 adet idari para cezası uyguladık. Bunun sonucunda 11 milyon TL idari para cezası uygulandı. Yasadışı avcılık yapan, trol çeken teknelere ve iç sularda avcılık yapan teknelere el koyma yetkisi geldi" dedi.

Av sezonunun bitmesine saatler kala son kez denizi yokladığını söyleyen Ramazan Bayraktar, "Denetimler çok güzel. Biz zaten ufak çaplı bir tekneyiz. Biz gırgır ve trol tekne değiliz. İftardan sonra limana geçerken bir kere daha bakalım dedik. Çinekop, palamut ve hamsi boldu bu sene. Güzel bir sezon geçirdik" diye konuştu.

İstanbul'da 'Balık avı' yasağı başladı
İstanbul'da 'Balık avı' yasağı başladı
İstanbul'da 'Balık avı' yasağı başladı
İstanbul'da 'Balık avı' yasağı başladı
İstanbul'da 'Balık avı' yasağı başladı
İstanbul'da 'Balık avı' yasağı başladı
İstanbul'da 'Balık avı' yasağı başladı

Marmara Denizi, İstanbul, Marmara, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 'Balık avı' yasağı başladı - Son Dakika


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