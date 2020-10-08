Üsküdar'da beklenen yağmur başladı - Son Dakika

Üsküdar'da beklenen yağmur başladı

08.10.2020 19:21

Üsküdar'da beklenen yağmur başladı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul, Anadolu Yakası'nda sahil kesiminde yağmur başladı.

Üsküdar'da beklenen yağmur başladı

İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul, Anadolu Yakası'nda sahil kesiminde yağmur başladı. Üsküdar'da yağmur yer yer etkisini gösterdi.

Metroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından Anadolu yakasında beklenen yağış başladı. Öğleden sonra yer yer şiddetini arttıran yağmur bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura ve lodosa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara girerek yağmurdan ve rüzgardan korunmaya çalıştı. Üsküdar'da sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar yağmurdan kaçarken oturma alanları da boş kaldı. Olası bir yağmur göllenmeleri ve birikintilere karşı belediye araçları hazır bekletildi.

Üsküdar'da beklenen yağmur başladı
Üsküdar'da beklenen yağmur başladı
Üsküdar'da beklenen yağmur başladı
Üsküdar'da beklenen yağmur başladı

İstanbul Anadolu Yakası, Anadolu Yakası, Meteoroloji, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üsküdar'da beklenen yağmur başladı - Son Dakika

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