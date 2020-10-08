Üsküdar'da beklenen yağmur başladı - Son Dakika

Üsküdar'da beklenen yağmur başladı
08.10.2020 19:21
Üsküdar'da beklenen yağmur başladı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul, Anadolu Yakası'nda sahil kesiminde yağmur başladı.
Üsküdar'da beklenen yağmur başladı
İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul, Anadolu Yakası'nda sahil kesiminde yağmur başladı. Üsküdar'da yağmur yer yer etkisini gösterdi.
Metroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından Anadolu yakasında beklenen yağış başladı. Öğleden sonra yer yer şiddetini arttıran yağmur bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura ve lodosa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara girerek yağmurdan ve rüzgardan korunmaya çalıştı. Üsküdar'da sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar yağmurdan kaçarken oturma alanları da boş kaldı. Olası bir yağmur göllenmeleri ve birikintilere karşı belediye araçları hazır bekletildi.
Son Dakika Komşusu, büfeciyi dükkanında defalarca bıçaklayarak yaraladı! Dehşet anları kamerada Aynur Aydın, cesur hamam pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu İzmir'de sağanak ve dolu yağışı sonrası ilginç görüntüler oluştu Galatasaray, transfer döneminde 10 milyon euro kar elde etti Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katilin ifadesi "pes" dedirtti: Bana çıplak videolarını gönderiyordu Kan donduran cinayet! Arkadaşını başından vurarak öldürüp akrabalarına mesaj attı Doludan korumak istediği arabasının üzerine Türk bayrağını örten şahsı videoya alıp yerin dibine soktu İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi