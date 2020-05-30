İstanbul'da bir ilçede nikah sonrası takı ve tebrikleşme yasaklandı - Son Dakika

İstanbul'da bir ilçede nikah sonrası takı ve tebrikleşme yasaklandı

Esenyurt Belediyesi, 1 Haziran'da yeniden açılacak olan Nikah Sarayı'nda, korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlemeler yaptı.

İstanbul'da bir ilçede nikah sonrası takı ve tebrikleşme yasaklandı, System.String[]

Esenyurt Belediyesi, 1 Haziran'da yeniden açılacak olan Nikah Sarayı'nda, korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlemeler yaptı. Salonların kapasitesi yüzde 25'e düşürüldü. Takı töreni ve tebrikleşme yapılmayacak. Gelin-damat ile şahitler ve nikah memuru 3 ayrı masada olacak.


Esenyurt Belediyesi, korona virüs nedeniyle durdurulan nikah başvurusu işlemlerine 1 Haziran'da yeniden başlayacak. Pandemi süreci nedeniyle bazı önlemler alan Esenyurt Belediyesi Veteriner ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, nikah salonlarını her gün dezenfekte ediyor. Başvuru ve nikah işlemleri sırasında da bazı önlemler alan ekipler, alınan kararları evlenecek çiftlere bildirdi.


Takı töreni olmayacak


Salonların kapasitesi yüzde 25'e düşürüldü. Oturma düzenlerinde yapılan değişiklikle her 3 sıradan bir koltuk kullanılabilecek. Çiftler ve yakınları maske takacak ve dezenfekte kurallarına uyarak içeri alınacak. Salonda takı töreni ve tebrikleşme olmayacak. Çiftler isterse, yanlarında getirdikleri takı kutusu görevli tarafından salonda gezdirilecek ve takılar toplanacak. En fazla 30 kişiyle nikah kıyılabilecek. Gelin-damat ile şahitler ve nikah memurları 3 ayrı masada olacak. Bir nikah bitmeden diğer nikah için gelen gelin-damat ve yakınları içeri alınmayacak. - İSTANBUL

Esenyurt Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 12:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da bir ilçede nikah sonrası takı ve tebrikleşme yasaklandı - Son Dakika

Son Dakika

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