Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeki gemi Haydarpaşa Mendireği açıklarında demir attı - Son Dakika
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Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeki gemi Haydarpaşa Mendireği açıklarında demir attı

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Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeyken Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası sonucu demir atan gıda maddesi yüklü Alexis adlı gemiyi kurtarma çalışmaları 7. saatinde devam ediyor. İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği de askıda bulunuyor.

07.05.2024 14:49  Güncelleme: 14:50
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KAMERA: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL)- Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeyken Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası sonucu demir atan gıda maddesi yüklü Alexis adlı gemiyi kurtarma çalışmaları 7. saatinde devam ediyor. Çalışmalar nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği de askıda bulunuyor.

23 kişilik mürettebatı bulunan 229 metre boyundaki Alexis adlı gemi Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeyken Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası sonucu demir attı. İstanbul Boğazı'nda trafik çift yönlü olarak askıya alınırken bölgeye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Nene Hatun isimli acil müdahale gemisi, Kurtarma-6, Kurtarma-8, kurtarma-18 römorkörleri ve KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botları yönlendirildi. Ayrıca balıkadamlar sorunla ilgili çalışma yaparken, kurtarma uzmanları çalışmaları yönetti.

Kurtarma planı dahilinde geminin römorkörlerce çekilmesinin ardından geçici olarak askıya alınan İstanbul Boğazı gemi trafiğinin de açılması bekleniyor.

Ukrayna\'dan Mısır\'a seyir halindeki gemi Haydarpaşa Mendireği açıklarında demir attı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeki gemi Haydarpaşa Mendireği açıklarında demir attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeki gemi Haydarpaşa Mendireği açıklarında demir attı - Son Dakika
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