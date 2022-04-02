İstanbul'da birçok suçtan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika

İstanbul Avcılar'da kasten öldürme, kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından aranan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Avcılar'daki Tahtakale ve Başakşehir'deki Güvercintepe Mahallesi'nde meydana gelen oto hırsızlıklarının şüphelisi S.O'nun (26) otomobille Yeşilkent Mahallesi'nde hareket halinde olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, aracı Atatürk Caddesi'nde durdurarak S.O'yu yakaladı.

Hırsızlık suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.O'nun, geçen yıl kasım ayında Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde gerçekleşen "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçları ile silahla tehdit, ruhsatsız silah taşıma/bulundurma ve suç uydurma suçlarından arandığı belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen S.O'nun işlemleri sürüyor.