İstanbul\'da çatıdan çatıya atlayan maymun ortalığı birbirine kattı

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe Mahallesi'nde bulundurulması yasaklı türler arasında yer alan rhesus makak cinsi bir maymun, tutulduğu iş yerinden kaçarak çevredeki binaların çatı ve balkonlarında gezmeye başladı.

KORUMA ALTINA ALINDI

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve ilgili ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucu makak maymunu saklandığı yerde yakalanarak koruma altına alındı. Maymunu iş yerinde izinsiz olarak bulundurduğu belirlenen kişi hakkında idari işlem uygulandı.

DURUMU İYİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu açıkladı.