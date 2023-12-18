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İstanbul'da da hissedilen 4.1'lik depremin ardından Naci Görür'den açıklama - Son Dakika
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İstanbul'da da hissedilen 4.1'lik depremin ardından Naci Görür'den açıklama

Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Balıkesir'den de hissedildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, depremin Adalar Fayı'nın güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olabileceğini belirtti ve Marmara'daki sistem gerilim biriktirdiğini ifade etti.

İstanbul\'da da hissedilen 4.1\'lik depremin ardından Naci Görür\'den açıklama
18.12.2023 - 07:20,  Güncelleme: 07:24
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Prof. Dr. Naci Görür, Yalova Çınarcık'ta yaşanan 4.1'lik depremin ardından "Sanıyorum deprem Adalar Fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Fay haritasını koyuyorum. Marmara'daki sistem gerilim biriktiriyor" açıklamasını yaptı.

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Marmara Denizi, Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında saat 23.53'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Yalova'nın yanı sıra İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Balıkesir'de de hissedildi.

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre deprem yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki deprem, Yalova, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Balıkesir'de de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise Marmara Denizi, Yalova açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4 olarak rapor etti.

NACİ GÖRÜR: MARMARA'DAKİ SİSTEM GERİLİM BİRİKTİRİYOR

Depremin ardından herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı, olumsuz bir ihbar yapılmadı. Büyük panik yaratan sarsıntıyla ilgili Prof Dr. Görür, depremin ardından X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Arkadaşlar, Marmara Denizi, Çınarcık Çukurluğunda 4,1 deprem oldu. Sanıyorum deprem Adalar Fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Fay haritasını koyuyorum. Marmara'daki sistem gerilim biriktiriyor, Sevgiyle"

İstanbul'da da hissedilen 4.1'lik depremin ardından Naci Görür'den açıklama
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SON DAKİKA: İstanbul'da da hissedilen 4.1'lik depremin ardından Naci Görür'den açıklama - Son Dakika
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