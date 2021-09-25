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İstanbul'da eğlence mekanlarında gece denetiminin bilançosu - Son Dakika

İstanbul'da eğlence mekanlarında gece denetiminin bilançosu

25.09.2021 12:14
İstanbul'da eğlence mekanlarında gece denetiminin bilançosu, System.String[]

Mikail BIYIKLI / SARIYER, Beyoğlu ve Bakırköy'de eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi yakalandı.

Mikail BIYIKLI  / SARIYER, Beyoğlu ve Bakırköy'de eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi yakalandı. 2 ruhsatsız mekan ve 4 TAPDK belgesiz mekana işlem uygulanırken, mekanlarda konsomatris olarak çalıştığı tespit edilen 7 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 67 kadın ve sigortasız  olarak çalıştırılan 16 kişi işlemler için emniyet müdürlüklerine götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Organize Şube Müdürlüğü ve Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından dün akşam 23.00-01.00 saatler arasında 75 ekip ile 150 personelin katılımıyla Sarıyer, Beyoğlu ve Bakırköy ilçelerinde 57 eğlence mekanında denetim yapıldı. Bin 138 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılan denetimlerde 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi yakalandı. 2 ruhsatsız mekan, 4 TAPDK belgesiz mekana işlem uygulanırken, bir mekan içerisinde kapalı alanda sigara içen 2 kişiye idari para cezası kesildi. Mekanlarda konsomatris olarak çalıştığı tespit edilen 7'si yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 67 kadın ve sigortasız olarak çalıştığı belirlenen 16 kişi de gerekli işlemlerin yapılması için polis merkezlerine götürüldü.


İstanbul'da eğlence mekanlarında gece denetiminin bilançosu
İstanbul'da eğlence mekanlarında gece denetiminin bilançosu
İstanbul'da eğlence mekanlarında gece denetiminin bilançosu

Bakırköy, Sarıyer, Beyoğlu, TAPDK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da eğlence mekanlarında gece denetiminin bilançosu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da eğlence mekanlarında gece denetiminin bilançosu - Son Dakika
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