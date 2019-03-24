Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Elektronik Sigara Operasyonu: 2 Gözaltı

İstanbul'da Elektronik Sigara Operasyonu: 2 Gözaltı

1 saat önce

Polis ekipleri, Zeytinburnu ve Maltepe'de 2 ayrı adrese elektronik sigara operasyonu düzenledi.

İstanbul'da Elektronik Sigara Operasyonu: 2 Gözaltı, System.String[]
Polis ekipleri, Zeytinburnu ve Maltepe'de 2 ayrı adrese elektronik sigara operasyonu düzenledi. Operasyonda 110 adet elektronik sigara, 12 bin 585 adet elektronik sigara likiti, 2 bin 322 adet elektronik sigara parçası ele geçirildi. Operasyon anı da saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Mart Pazar günü Zeytinburnu ve Maltepe'de bulunan iki ayrı adrese elektronik sigara operasyonu düzenledi.

Operasyon kapsamında 425 litre elektronik sigara likiti, 12 bin 585 adet elektronik sigara likiti, 8 kilo 750 gram keratin, 370 adet saç kremi,110 adet elektronik sigara, 2 bin 322 adet elektronik sigara parçası, 4 bin 982 adet elektronik sigara ve içki şişesi 422 bin 800 adet içki şişesi kapağı, 400 adet alkollü içki etiketi ve hologram ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, operasyon anı da saniye saniye polis kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:24 Kaynak: İHA

Zeytinburnu, Maltepe, 3. Sayfa
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