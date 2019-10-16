İstanbul'da, faili meçhul olaylara karışan bir PKK'lı, kimlik kontrolünde yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da, uygulama yapan polisi görünce tedirgin davranışlarda bulunan bir kişinin, faili meçhul 3 dosyadan aranan PKK üyesi olduğu ortaya çıktı. Örgüt üyesinin, "PKK'ya üye olmak" suçlamasıyla arandığı ve Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.

İstanbul'daki tarihi camilerin çevresinde uygulama yapan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Süleymaniye Camii çevresinde şüpheli kişilere yönelik kimlik kontrolü yaptı. Bu sırada uygulama yapan polisi görünce tedirgin davranışlarda bulunan Mustafa Selim Ş. adlı bir kişi yakalandı. Polisin yaptığı kontrollerde Ş.'nin terör örgütü üyesi olmaktan arandığı ortaya çıktı.

Mustafa Selim Ş. isimli PKK'lının yapılan GBT sorgusunda; 9 farklı suç kaydının bulunduğu, hakkında 1 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu, Silvan Sulh Ceza Hakimliğinden, 'Kamu Malına Zarar Verme', 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', 'Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma', 'PKK/KCK üyesi olmak' suçlarından arandığı belirlendi.

Ayrıca şüpheli Ş.'nin "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" suçundan yakalatmış olduğu ateşli silah üzerinde yapılan kriminal inceleme sonucunda PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı faili meçhul 3 ayrı dosyasının bulunduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan PKK'lı Mustafa Selim Ş., Diyarbakır'dan gelen polise teslim edildi.