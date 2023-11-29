İstanbul'da fırtına! Çatılar uçtu, tekneler battı, tanker karaya oturdu

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İstanbul'da beklenen kuvvetli fırtına etkisini gösterirken, Gürpınar Sahili ve Sarayburnu'nda dalgalar nedeniyle sahil şeridi suyla doldu. Üsküdar sahilde dev dalgalar oluşurken Kartal'da 1 tekne battı. Bazı binaların çatısı uçtu, Zeytinburnu açıklarında sürüklenen bir tanker karaya oturdu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, tankerdeki 11 mürettebatı kurtardı.

SAHİL SULAR ALTINDA KALDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Denizi'nde beklenen kuvvetli fırtına ile ilgili uyarılarda bulunmuştu. Uyarıların ardından İstanbul'da fırtına etkisini gösterirken Gürpınar Sahili ve Sarayburnu'nda dalgalar kıyıya vurdu. Yükselen dalgalarla birlikte sahil bandı sular altında kaldı. O anlar cep telefonu kameralarıyla da saniye saniye görüntülendi.

DALGALAR YOLA TAŞTI

Kuvvetli fırtına sebebiyle Üsküdar sahilde de dev dalgalar oluştu. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen fırtına gece saatlerinde başladı. Fırtına sahil ilçelerinde etkisini önemli ölçüde gösterdi. Dev dalgalar Üsküdar sahilde kıyıya vurup yola taştı. Bazı vatandaşlar sahilde dalgaları izledi, bu anı ölümsüzleştirmek için dalgaları arkasına alarak cep telefonu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

KARTAL'DA TEKNE BATTI

Kartal Dragos sahilinde olumsuz hava koşullarının etkisi ile 1 tekne battı. Batan tekne vinç yardımıyla denizden çıkarılırken, diğer teknelerin sahipleri ise teknelerini kurtarmak için takviye halatlar bağladı. Dev dalgalar kıyıya vurdu. Sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlar ise yürümekte zor anlar yaşadı. İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada vatandaşlardan tedbirli olunması istendi.

ÇATILAR UÇTU

Silivri'de fırtınanın etkisi ile Cumhuriyet Mahallesi D-100 Karayolu'nun kenarında bulunan iş yerinin çatısı uçtu. Bu sırada seyir halinde olan 2 araç zarar gördü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde sahil şeritleri dev dalgalarının vermiş olduğu etkiden dolayı sular altında kaldı. Dev dalgaların kaldırım taşlarını sürüklediği görüldü.

TANKER KARAYA OTURDU

Öte yandan İstanbul'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkilenirken, deniz trafiği de bu durumdan etkilendi. Zeytinburnu açıklarında saat 01.00 sıralarında 'Kadriye Ana' isimli yakıt tankeri dalgaların da etkisi ile sürüklenerek karaya oturdu. Tankerin kaptanı bu gelişme üzerine yardım çağrısında bulundu. İhbarla birlikte Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler ile polis ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, tankerdeki mürettebatı ve karaya oturan tankeri kurtarmak için çalışma başlattı.

MÜRETTEBAT KURTARILDI

Tankerde bulunan mürettebatı kurtarmak için bir süre hazırlık yapıldı. Bu sırada Denizde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma botları önlem aldı. İtfaiye ekipleri tankerden atılan halat yardımıyla gemideki mürettebatı tek tek tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu tankerde bulunan 11 mürettebat kurtarıldı. Tankerin ise sabah saatlerinde hava şartlarının uygun olması halinde kurtarılacağı öğrenildi. Tankerden kurtarılan mürettebat Kıyı Emniyetine bağlı ekipleri tarafından götürüldü.