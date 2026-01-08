Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oluyor. Özellikle denizde etkisini artıran fırtına nedeniyle Beşiktaş- Kadıköy motor seferleri iptal edildi. Şehir Hatlarında ise iptaller yaşanıyor.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oluyor. İstanbul'u etkisi altına alan fırtına nedeniyle Beşiktaş'ta dev dalgalar oluştu. Beşiktaş- Kadıköy motor seferleri iptal edildi. Şehir Hatlarında ise iptaller yaşanıyor.
Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada 'Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır' denildi.
İptal edilen seferler;
Sedef Adası-Büyükada Hattı Seferleri
06: 45 Kabataş-Kadıköy-Adalar-Bostancı Seferi
Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı Seferleri
7: 15 Anadolu Hisarı-Eminönü Seferleri
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı Seferleri
Adalar-Beşiktaş Hattı Seferleri
09: 25 Bostancı-Adalar Ring Hattı seferleri
09: 00 Kabataş-Adalar Hattı Seferleri
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da fırtına: Vapur seferleri iptal edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?