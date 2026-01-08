İstanbul'da fırtına: Vapur seferleri iptal edildi - Son Dakika
İstanbul'da fırtına: Vapur seferleri iptal edildi

İstanbul\'da fırtına: Vapur seferleri iptal edildi
08.01.2026 09:59
İstanbul\'da fırtına: Vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da etkili fırtına nedeniyle Beşiktaş-Kadıköy motor seferleri iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oluyor. Özellikle denizde etkisini artıran fırtına nedeniyle Beşiktaş- Kadıköy motor seferleri iptal edildi. Şehir Hatlarında ise iptaller yaşanıyor.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oluyor. İstanbul'u etkisi altına alan fırtına nedeniyle Beşiktaş'ta dev dalgalar oluştu. Beşiktaş- Kadıköy motor seferleri iptal edildi. Şehir Hatlarında ise iptaller yaşanıyor.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLİYOR

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada 'Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır' denildi.

İptal edilen seferler;

Sedef Adası-Büyükada Hattı Seferleri

06: 45 Kabataş-Kadıköy-Adalar-Bostancı Seferi

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı Seferleri

7: 15 Anadolu Hisarı-Eminönü Seferleri

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı Seferleri

Adalar-Beşiktaş Hattı Seferleri

09: 25 Bostancı-Adalar Ring Hattı seferleri

09: 00 Kabataş-Adalar Hattı Seferleri

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da fırtına: Vapur seferleri iptal edildi - Son Dakika

