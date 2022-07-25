İSTANBUL'DA GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE İLGİNÇ ANLAR - Son Dakika
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İSTANBUL'DA GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE İLGİNÇ ANLAR

25.07.2022 10:50

İSTANBUL'da geçtiğimiz hafta güvenlik ve cep telefonu kameralarına ilginç görüntüler yansıdı.

İSTANBUL'da geçtiğimiz hafta güvenlik ve cep telefonu kameralarına ilginç görüntüler yansıdı. Boks maçı yapar gibi kavga edenlerden, otomobil kaputunda yolculuk edenlere, 5 kişinin bindiği motosikletten, kamyonet kasasında tuvaletini yapan kişiye kadar dikkat çeken insan manzaları kamera kayıtlarına girdi.

FATİH Laleli'de iki kişi arasındaki yumruklu kavga, çevredekiler tarafından boks maçı gibi izlendi. Kavga eden kişilerin boks hamleleriyle yumruklaşması nedeniyle, mahalle sakinlerinin kavgayı ayırmak yerine izlemeyi tercih ettiği dikkat çekti. Bu ilginç kavgayı cep telefonuyla görüntüleyen bir kişinin, 'Boksör mü bunlar?' dediği duyuldu.

İNŞAATTAN ATLADI BAYILDI

Sultangazi Eski Habibler Mahallesi'nde bir inşaatın birinci katından atlayan bir genç baygınlık geçirdi. Kız arkadaşının müdahalesiyle yaklaşık kendine gelen genç, bir süre sonra oradan uzaklaştı.

KAPUTUN ÜZERİNDE TEHLİKELİ YOLCULUKSultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bir kişi, hareket halindeki hafif ticari aracın kaputunda oturdu. Sultançiftiliği Mahallesi eski Edirne Asfaltı üzerinde, hareket halindeki bir motosiklet üzerinde beş kişi olduğu dikkat çekti.

KAMYONET KASASINDA TUVALET YAPTI

Sultangazi Arnavutköy yolunda hareket halindeki kamyonetin kasasında bulunan bir kişi tuvaletini yaptı.


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Kaynak: DHA

Sultangazi, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE İLGİNÇ ANLAR - Son Dakika

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