İSTANBUL'DA HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 75'E ULAŞTI - Son Dakika

İSTANBUL'da, haftanın ilk iş gününde işe gitmek isteyen İstanbullular, yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunlukla karşılaştı. Trafik yoğunluğu saat 08.15 itibariyle yüzde 75 olarak ölçüldü.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşanıyor. Yağmurun da etkili olduğu Pazartesi sabahında, Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu Tramvay Durağı ve Cevizlibağ Metrobüs duraklarında inmek ve binmek isteyenler zaman zaman zorlandı. D-100 Karayolu'nun her iki yönünde de araç yoğunluğu oluştu.

Maltepe D-100 Karayolu'nda da trafik durma noktasına geldi. Yağışında etkisiyle işlerine araçlarıyla gitmek isteyen sürücüler, uzun araç kuyrukları oluşturdu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaş ise durak altlarında bekleyerek yağıştan korunmaya çalıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 08.15 itibariyle yüzde 75'e ulaştı.