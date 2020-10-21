İSTANBUL'DA HUZUR DENETİMİ - Son Dakika

İstanbul'da, yüzlerce polisin katılımıyla 'Yeditepe Huzur' asayiş denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, narkotik köpekleri de araçlarda uyuşturucu araması yaptı.

İstanbul'da, 39 ilçede 165 noktada yapılan 'Yeditepe Huzur 2020/19' adlı denetime, asayiş, önleyici hizmetler, trafik, havacılık, narkotik suçlarla mücadele, havalimanı, deniz limanı, ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katıldı.

Taksim'de, gerçekleştirilen denetimde polis, araçları durdurarak arama yaparken, araçta bulunanlar ise genel bilgi taraması (GBT) sorgusundan geçirildi. 'Kanıt' adlı narkotik köpeği de durdurulan araçlarda uyuşturucu araması yaptı.

- İstanbul