İranlı suikast timinin keşif görüntüleri ortaya çıktı! Hazırlıkları işte böyle yapmışlar

İstanbul'da, İsrail vatandaşlarına yönelik suikast hazırlığında olduğu tespit edilen İranlı suikast timinin keşif görüntüleri ortaya çıktı.

İSRAİLLİ TURİSTLERİN KALDIĞI OTELLERİ ARAŞTIRDILAR

İran deniz kuvvetlerinde bir dönem asker olan Jamal G. ve Majid N., önce Beyoğlu'nda İsrailli turistlerin kaldığı otelleri tek tek araştırmaya başladı. Ardından diğer şüpheliler sahte pasaportlar kullanarak Türkiye'ye girdi.

MOTOSİKLETLE KEŞİF YAPTILAR

Suikastçılar Beyoğlu, Fatih ve Beylikdüzü'nde otel ve günlük kiralık evlerde kaldı. Keşif için motosiklet de alan İranlı suikastçılar, yakalanmamak için hayli hassas davrandı. Motosiklet için pazarlık yapan, gidip alan ve keşif yapmak için kullananların da farklı isimler olduğu ortaya çıktı.

ATIŞ TALİMİ DE YAPTILAR

İsrailli turistler, İranlı suikast timi tarafından tek tek takip edildi. Suikast timi İsrailli turistlerin fotoğraf ve videoları çekti. Suikastçılar, susturucu takılı silahlarla kaldıkları otel odaları ya da günlük kiralık dairelerde atış talimleri yaptı. Bu anların videolarını da birbirlerine gönderdi.

10 KİŞİLİK SUİKASTÇI TİMİ YAKALANMIŞTI

Şüpheliler daha sonra Beyoğlu'nda buluştu. Silah Majid N. tarafından Jamal G.'ye verildi. Jamal G. İsrailli hedeflerinin bulunduğu otel odasına yakın bir oda kiraladı. Sahte pasaportla kiralanan oda da susturucu takılı tabanca ile iki el deneme atışı bile yaptı. Suikast timi dikkat çekmemek için tüm keşiflerde ayrı ayrı yürüdü.

İstanbul'da 10 kişilik suikast timi yapılan operasyonlarla yakalanmıştı.