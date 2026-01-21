İstanbul merkezli kaçak ilaç operasyonu :235 bin ilaç ele geçirildi - Son Dakika
İstanbul merkezli kaçak ilaç operasyonu :235 bin ilaç ele geçirildi

İstanbul merkezli kaçak ilaç operasyonu :235 bin ilaç ele geçirildi
21.01.2026 08:10
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul merkezli 4 ilde yürütülen kaçak ilaç operasyonunda 235 bin 328 adet ilaç ele geçirildi. Yürütülen operasyonlarda toplamda 54 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen kaçak ilaç operasyonlarında yüz binlerce ilaç ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; Kaçak ilaç temin eden, yetkisiz şekilde satışını yapan, halk sağlığını tehlikeye düşüren ve kamu kurum kuruluşlarını maddi zarara uğratan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 21 şahıs yakalanırken haklarında "5607 SKM", "TCK 158/1e" ve "TCK 187" suçlarından işlem başlatıldı. Yapılan aramalarda 235 bin 328 adet ilaç ele geçirildi.

İstanbul merkezli kaçak ilaç operasyonu :235 bin ilaç ele geçirildi

5 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Devam eden çalışmalarda, 21.06.2026 tarihinde İstanbul merkezli Antalya, Kocaeli, Sakarya ve Diyarbakır illerinde 34 şahsın yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 33 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda çok sayıda ilaç ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında inceleme devam ediyor.

Son Dakika 3-sayfa İstanbul merkezli kaçak ilaç operasyonu :235 bin ilaç ele geçirildi - Son Dakika

SON DAKİKA: İstanbul merkezli kaçak ilaç operasyonu :235 bin ilaç ele geçirildi - Son Dakika
