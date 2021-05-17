İstanbul'da, "kademeli normalleşme"nin ilk gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinin sona ermesi ve "kademeli normalleşme" döneminin başlamasıyla trafik yoğunluğu da arttı.

Türkiye genelinde 81 ilde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan "tam kapanma" süreci bu sabah itibarıyla sona erdi.

"Kademeli normalleşme" sürecinin başlamasıyla da kentin birçok noktasında trafik yavaşladı. Mesai saati sonrası evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar yollarda, duraklarda ve istasyonlarda yoğunluk oluşturdu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa-Anadolu geçişleri ile Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametinde Ataşehir ve Sancaktepe arasında, trafik yoğunluğu gözlendi.

D-100 Karayolunda ise her iki istikamette de bazı bölgelerde yoğunluk artarken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Edirne istikametinde trafik akıcı şekilde seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu Zincirlikuyu- Haliç, TEM Otoyolu Kağıthane- Esenler arasında trafik akışı yavaşlarken Yenibosna- Avcılar arasında da yoğunluk görülüyor.

Toplu taşıma araçları ve duraklarda da bekleyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

İBB'nin mobil uygulamasında, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 17.50 itibarıyla yüzde 53 olarak ölçüldü.