İstanbul'da "kalaşnikoflu" çatışma sonrası cephanelik ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da "kalaşnikoflu" çatışma sonrası cephanelik ele geçirildi

6 saat önce

İstanbul'da "kalaşnikoflu" çatışma sonrası cephanelik ele geçirildi Beyoğlu'nda yaşanan çatışma sonrası polis ekipleri 11 adrese operasyon düzenledi Operasyonlarda çok sayıda uzun namlulu silah, tabanca, bıçak, tüfek, çelik yelek ve mermi bulundu Silahlı kavgaya karışan 3 şüpheli gözaltına...

İstanbul'da "kalaşnikoflu" çatışma sonrası cephanelik ele geçirildi

Beyoğlu'nda yaşanan çatışma sonrası polis ekipleri 11 adrese operasyon düzenledi

Operasyonlarda çok sayıda uzun namlulu silah, tabanca, bıçak, tüfek, çelik yelek ve mermi bulundu

Silahlı kavgaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı, yaralanan şahsın durumu ise ağır

İSTANBUL - Beyoğlu'nda iki grup arasında meydana gelen "kalaşnikoflu" çatışma sonrası harekete geçen polis ekipleri, 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda polis, çok sayıda kalaşnikof, tabanca, tüfek, çelik yelek, 450 adet mermi ile döner bıçağı ele geçirdi. Cephaneliği andıran silahlara polis tarafından el konulurken, 3 şüpheli ise gözaltına alındı. Çatışmada ağır yaralanan gencin ise yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Genç Sokak üzerinde dün saat 00.05 sıralarında meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. "Kalaşnikof" diye tabir edilen uzun namlulu silahların ateşlendiği kavgada, Berkay T. karnına aldığı isabetle ağır yaralandı. Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Ağır yaralı Berkay T. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan gencin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis çatışmanın izlerini sürüp "kalaşnikof" buldu

Olayın ardından Beyoğlu polisi çevrede geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda polis, Genç Sokak üzerindeki merdivenlerde 1 adet tabanca ve 12 adet mermi dolu şarjör ele geçirdi. İncelemeleri daha da derinleştiren ekipler, Yeniyol Sokak üzerinde de uzun namlulu silaha ait 3 adet boş kovan buldu. Olay yerinde çalışma yapan polis, Mimar Sinan Caddesi üzerindeki bir binanın 3. katındaki camına da 1 adet merminin isabet ettiğini tespit etti. Genç Sokak üzerindeki çalışmalarına devam eden polis, buradaki metruk binanın duvarına bezlerle gizlenmiş 1 adet "kalaşnikof" diye tabir edilen uzun namlulu silah ve ona ait dolu bir şarjör buldu.

Operasyonlarda cephanelik ele geçirildi

Silahlara el koyan polis ekipleri devamında yaptığı çalışmalarda, Piyalepaşa Mahallesi Fatih Sultan Caddesi üzerinde bir binada çatışmaya karışan şahısların ve olayda kullanılan silahların olabileceğine dair ihbar aldı. Bu kapsamda saat 04.30 sıralarında adrese operasyon düzenleyen polis, bir iş hanının çatı katında yaptığı aramalarda adeta cephanelik ele geçirdi. Seyyar dipçiği bulunan uzun namlulu silah ve bu silaha ait içi dolu şarjör, 4 adet tabanca ile içleri dolu şarjörler, 127 adet mermi, 3 adet çelik yelek ve boş şarjöre el konulurken, adreslerdeki 3 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

Döner bıçağı ve 450 adet mermi daha bulundu

Operasyonların ardından çalışmaları daha da derinleştiren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Haliç Polis Merkezi Amirliği ekipleri, dün saat 19.00 sıralarında Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi'nde 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Koronavirüs salgını nedeniyle maske ve eldiven takılarak önlem alınan operasyona, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Beyoğlu Devriye Ekipler, Asayiş, Terörle Mücadele ve Güvenlik Büro Amirliği ekipleri ile "yunus" diye tabir edilen motorize unsurlar da destek verdi. Yoğun yağış altında gerçekleştirilen ve çok sayıda polisin katıldığı geniş çaplı operasyonda, adreslere giren ekipler bir süre arama gerçekleştirdi. Adresleri didik didik arayan polis 450 adet mermi, bazanın altında gazete kağıdına sarılı döner bıçağı, av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere el konularak emniyete götürüldü.

Şüpheliler suç makinesi çıktı

Öte yandan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ali O, Murat G. ve Mehmet Samet B, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından ifadelerini alınmak ve işlemleri tamamlanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyette "kasten yaralama", "taksirle yaralama", "mala zarar verme", "açıktan hırsızlık" ve "kaçakçılık" gibi benzer suçlardan toplamda 20 adet suç kaydı oldukları öğrenildi. Haliç Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma sonrası cephanelik ele geçirildi

İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 10:50 Kaynak: İHA

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