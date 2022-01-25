İstanbul'da kar nedeniyle yolda kalan araçlar çekiliyor - Son Dakika

Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda kalan araçlar çekilmeye başlandı.

İstanbul'da dün öğleden sonra etkisini artıran kar yağışının ardından yollarda kalan pek çok aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Ispartakule'deki gişelerde mahsur kalan tırlar iş makineleriyle çekildi.

Sancaktepe'de yolda kalan tırı bölgedeki başka bir araç çekerken, Basın Ekspres yolunda kalan araçlar da vatandaşlar ve belediye ekiplerinin yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Vatandaşların kar yağışı nedeniyle daha fazla ilerleyemeyerek yol kenarlarına park etmek zorunda kaldığı araçlar da sahiplerince bulundukları yerlerden alınmaya başlandı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikameti saat 13.00 itibarıyla ulaşıma açıldı. Köprü bağlantı yolundaki polis kontrol noktasında bekletilen araçların yönelmesiyle köprüde trafik yoğunluğu oluştu.

Esenyurt'ta kar küreme aracı park halindeki araçlara çarptı

Kar yağışı ve buzlanma trafik kazalarına da neden oldu. Esenyurt Kıraç Mahallesi'nde kar yağışının ardından bölgede görev yapan kar küreme aracı, sürücüsünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 araca çarparak durabildi. Kaza anı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Kent genelinde ara sokaklar ve kaldırımlardaki buzlanma nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı. Otobüs seferlerinin iptal olması nedeniyle toplu taşıma araçlarına ulaşamayanlar uzun süre yürümek zorunda kaldı.

Beyoğlu Belediyesi ekipleri ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, turistler da Taksim'de kar manzaralarını fotoğrafladı.