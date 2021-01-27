İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu - Son Dakika

İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu

27.01.2021 23:38
İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu, System.String[]

İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu Kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde batı ilçelerinde etkili oldu.

İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu

Kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

İSTANBUL - İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde batı ilçelerinde etkili oldu. Yüksek kesimlerde kalan alanlar adeta beyaza büründü.

İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinden itibaren bazı ilçelerde etkisini göstermeye başladı. İstanbul'un yüksek kesimleri bu yıl ikinci kez etkisini gösteren kar yağışının ardından tekrar beyaza büründü. Kar yağışının gece boyunca etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu
İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu
İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu
İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu

İstanbul, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu - Son Dakika


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