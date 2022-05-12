Son dakika haberi | İstanbul'da kazada şehit olan polise gözyaşı - Son Dakika
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Son dakika haberi | İstanbul'da kazada şehit olan polise gözyaşı

12.05.2022 17:13

Son dakika haberleri... İstanbul'da kazada şehit olan polise gözyaşı 3 yıllık polis olan şehit henüz 2 aylık evliydi İstanbul Sultanbeyli'de görevi başında şehit olan polis memuru Hüseyin Duman(24), memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

İstanbul'da kazada şehit olan polise gözyaşı

3 yıllık polis olan şehit henüz 2 aylık evliydi

ORDU - İstanbul Sultanbeyli'de görevi başında şehit olan polis memuru Hüseyin Duman(24), memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Sultanbeyli ilçesi Hasanpaşa Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde dün 'dur' ihtarına uymayan şüpheli bir aracı takibe alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis ekibi, kavşaktan çıkan tır ile kazaya karışmış, trafik kazasında aynı motosiklette bulunan 2 polis memuru ağır şekilde yaralanmıştı.

Yaralanan ve bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan polislerden Hüseyin Duman (24), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Tır sürücüsü V.G., kaçan şüpheli aracın sahibi B.A. ve kaçan araç sürücüsü M.A.A.ile otomobil içinde bulunan Y.G., F.E.B., O.Ö. ve H.İ.E. isimli kişiler şüpheli sıfatıyla yakalanarak gözaltına alınmıştı.

3 yıllık polisti

Mustafa ve Sultan Duman çiftinin oğlu ve henüz 3 yıllık polis memuru olan Hüseyin Duman'ın cenazesi, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Samsun- Çarşamba Havalimanı'na gönderildi. Buradan konvoy halinde yola çıkan şehit cenazesi, sonrasında ise memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine getirildi.

Henüz 2 aylık evliydi

Şehit polis memuru Hüseyin Duman için Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Henüz 2 aylık evli olan şehit polisin cenazesine katılan çok sayıda vatandaş meydanı doldurdu. Alınan helalliğin ardından şehidin özgeçmişi okundu. İkindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit cenazesi, Aydıntepe Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi. Cenaze namazı sonrası şehit eşi Müge Duman ile ailesinin tabuta sarılarak gözyaşı dökmesi ve feryatları yürekleri dağladı.

Şehit Hüseyin Duman için düzenlenen cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ordu Valisi Tuncay Sonel, CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Son dakika haberi | İstanbul'da kazada şehit olan polise gözyaşı
Son dakika haberi | İstanbul'da kazada şehit olan polise gözyaşı
Son dakika haberi | İstanbul'da kazada şehit olan polise gözyaşı
Son dakika haberi | İstanbul'da kazada şehit olan polise gözyaşı
Son dakika haberi | İstanbul'da kazada şehit olan polise gözyaşı
Son dakika haberi | İstanbul'da kazada şehit olan polise gözyaşı
Son dakika haberi | İstanbul'da kazada şehit olan polise gözyaşı
Son dakika haberi | İstanbul'da kazada şehit olan polise gözyaşı
Son dakika haberi | İstanbul'da kazada şehit olan polise gözyaşı
Son dakika haberi | İstanbul'da kazada şehit olan polise gözyaşı
Son dakika haberi | İstanbul'da kazada şehit olan polise gözyaşı
Son dakika haberi | İstanbul'da kazada şehit olan polise gözyaşı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | İstanbul'da kazada şehit olan polise gözyaşı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | İstanbul'da kazada şehit olan polise gözyaşı - Son Dakika
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