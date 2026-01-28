İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı

Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
28.01.2026 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
Haber Videosu

İstanbul Ümraniye'de yaşanan olayda, kız arkadaşının evine giden bir genç, aile bireylerinin eve gelmesi üzerine panik yaşadı. Kendilerini 4. katın camından aşağıya bırakan gençler yaralandı. Olayın ardından aile üyeleri büyük panik yaşarken görüntülerde genç kızın ağabeyinin "Ölme, sana bir şey olmasın" diyerek sinir krizi geçirdiği görüldü.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşanan olayda, kız arkadaşının evine giden bir genç, aile bireylerinin eve gelmesi üzerine panik yaşadı. Yakalanmamak için kendilerini 4. katın camından aşağıya bırakan gençler yaralandı.

ÇEVREDEKİLER FARK ETTİ

Camda asılı halde bekleyen genci fark eden komşular, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde gencin uzun süre aşağı sarkarak yardım beklediği anlar yer aldı.

İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı çift 4. kattan atladı

İKİSİ BİRLİKTE CAMDAN ATLADI

Yakalanmak istemeyen genç ile kız arkadaşı kısa süre sonra camdan aşağı atladı. Kaydedilen görüntülerde, iki gencin apartmanın bahçesinde hareketsiz şekilde yattığı görüldü. Olayın ardından aile üyeleri büyük panik yaşadı.

İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı çift 4. kattan atladı

AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Camdan atlayan genç kızın ağabeyi, gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirerek ağladı. Görüntülerde ağabeyin, "Ölme, sana bir şey olmasın" diye bağırdığı duyuldu.

Şehir Hastanesi, İstanbul, Ümraniye, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
ABD First Lady’si Melania Trump’tan barışçıl protesto çağrısı ABD First Lady'si Melania Trump'tan barışçıl protesto çağrısı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki
İran’dan Trump’a gövde gösterisi Hürmüz Boğazı’nda askeri tatbikat yapılacak İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak
Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar
İsrail uçakları, Suriye’nin güneyindeki tarım arazilerine esrarengiz bir sıvı püskürttü İsrail uçakları, Suriye'nin güneyindeki tarım arazilerine esrarengiz bir sıvı püskürttü

15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:04
Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu
Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
14:34
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 67 ihtimalle...
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 67 ihtimalle...
14:19
Trump “İran anlaşma yapmak istiyor“ dedi, Tahran’dan yalanlama geldi
Trump "İran anlaşma yapmak istiyor" dedi, Tahran'dan yalanlama geldi
14:13
Yılmaz Güney’e ’’Terörist’’ diyen Savcı Yavuz Engin’e Külliye’den tepki
Yılmaz Güney'e ''Terörist'' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
13:39
Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti
Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti
12:50
Cenazede görülmemiş rahatlık Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 15:34:07. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.