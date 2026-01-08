Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular

İstanbul Beyoğlu'nda etkili olan kuvvetli lodos, bir binanın çatısını yerinden kopararak sokağa savurdu. Olay sırasında iki kişi ve bir motokurye, çatıdan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.45 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Aydın Sokak üzerinde meydana geldi. Bir binanın çatısı kuvvetli rüzgara dayanamayarak yerinden kopup sokak üzerine savruldu.

UÇAN ÇATININ ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDULAR

Olaydan saniyeler önce sokaktan geçen iki kişi ve motokurye çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Savrulan çatı park halinde bulunan bir otomobilin üzerine devrildi. Araçta hasar oluşurken olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

O ANLAR KAMERALARDA

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatı ekiplerin çalışmasıyla kaldırıldı. Çatının uçması bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sokak üzerinden geçen iki kişi ve motokuryenin savrulan çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu görüldü.

"ÇATININ ARABAMIN ÜZERİNE DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

Aracında hasar oluşan Cemil Cırık, "İçeride çalışıyordum. İlk önce gök gürledi, dışarı çıkıp etrafa baktım. Tekrar içeri girdim, bir gürültü geldi. Ben büyük bir aracın gelip aracıma vurup savurduğunu sandım. Dışarı çıktım. Çatının arabamın üzerine düştüğünü gördüm. Aracım hasar gördü. Çok şükür kimseye birşey olmadı. Araç için de yapacak birşey yok. Demek ki kısmet buymuş" dedi.