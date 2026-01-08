Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular

Haberin Videosunu İzleyin
Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
08.01.2026 17:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
Haber Videosu

İstanbul'da etkili olan kuvvetli lodos, Beyoğlu'nda tehlikeli anlara neden oldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle bir binanın çatısı yerinden koparak sokağa savruldu. O sırada sokaktan geçen iki kişi ve motokurye, uçan çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Beyoğlu'nda etkili olan kuvvetli lodos, bir binanın çatısını yerinden kopararak sokağa savurdu. Olay sırasında iki kişi ve bir motokurye, çatıdan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.45 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Aydın Sokak üzerinde meydana geldi. Bir binanın çatısı kuvvetli rüzgara dayanamayarak yerinden kopup sokak üzerine savruldu.

UÇAN ÇATININ ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDULAR

Olaydan saniyeler önce sokaktan geçen iki kişi ve motokurye çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Savrulan çatı park halinde bulunan bir otomobilin üzerine devrildi. Araçta hasar oluşurken olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

O ANLAR KAMERALARDA

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatı ekiplerin çalışmasıyla kaldırıldı. Çatının uçması bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sokak üzerinden geçen iki kişi ve motokuryenin savrulan çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu görüldü.

"ÇATININ ARABAMIN ÜZERİNE DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

Aracında hasar oluşan Cemil Cırık, "İçeride çalışıyordum. İlk önce gök gürledi, dışarı çıkıp etrafa baktım. Tekrar içeri girdim, bir gürültü geldi. Ben büyük bir aracın gelip aracıma vurup savurduğunu sandım. Dışarı çıktım. Çatının arabamın üzerine düştüğünü gördüm. Aracım hasar gördü. Çok şükür kimseye birşey olmadı. Araç için de yapacak birşey yok. Demek ki kısmet buymuş" dedi.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Acil Durum, İstanbul, Güvenlik, Fırtına, Beyoğlu, 3-sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mamdani’nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur’an halkın ziyaretine açıldı Mamdani'nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur'an halkın ziyaretine açıldı
Okul bahçesi kan gölüne döndü Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar Okul bahçesi kan gölüne döndü! Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar
Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
Mert Günok’tan duygusal veda Mert Günok'tan duygusal veda
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Berlin karanlığa gömülürken belediye başkanı tenis kortundaymış Berlin karanlığa gömülürken belediye başkanı tenis kortundaymış
Messi emekli olduktan sonra yapmak istediği işi ilk kez açıkladı Messi emekli olduktan sonra yapmak istediği işi ilk kez açıkladı
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı

20:01
Beşiktaş’ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
Beşiktaş'ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
19:28
Fenerbahçe’ye Szymanski’den talih kuşu
Fenerbahçe'ye Szymanski'den talih kuşu
18:57
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
18:36
Kasım Garipoğlu’nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
18:15
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
17:50
ABB’nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 20:49:53. #7.11#
SON DAKİKA: Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.