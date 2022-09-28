İstanbul'da motosikletleri çalınan gençlerden ortak tepki: Malımızdan olduğumuz gibi canımızdan da olmaktan korkuyoruz - Son Dakika
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İstanbul'da motosikletleri çalınan gençlerden ortak tepki: Malımızdan olduğumuz gibi canımızdan da olmaktan korkuyoruz

28.09.2022 12:03

İstanbul'da motosikletleri çalınan bir grup genç, yaşanan durum karşısında tek ses olarak ortak açıklama yayınladı. İstanbul'da günde en az 20 ila 30 arasında motosiklet çalındığını belirten gençler, "Hırsızlar ile muhatap olarak malımızdan olduğumuz gibi canımızdan da olmaktan korkuyoruz. Emek hırsızlığının önüne geçilebilmesi ve bir arkadaşımızın da olsa motosikletinin bulunabilmesi için sizlerden destek bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

İstanbul'da son günlerde artan motosiklet hırsızlıkları, mağdurları harekete geçirdi. Motosikleti çalınan şahıslar yaşanan durum karşısında yardım beklediklerini aktardı.

"GÜNDE 20 İLA 30 ARASINDA MOTOSİKLET ÇALINIYOR"

Yayınladıkları açıklamada İstanbul'da günde 20 ila 30 motosikletin çalındığını belirten mağdurlar, hırsızlıkların Avrupa ve Anadolu yakalarında devam ettiğini belirtti. Yetkililerden yardım bekleyen mağdurlar, emek hırsızlıklarının önüne geçilmesi için destek istiyor.

Motosikletleri çalınan mağdurların açıklaması şu şekilde:

"Merhabalar, biz motosikletleri çalınan onlarca mağdur içinden yalnızca birkaçıyız. Farklı tarihlerde, farklı yerlerde çalınan motosikletlerimizin aynı şebeke tarafından çalındığı düşüncesindeyiz. Emekleri çalınan kişiler olarak hazırladığımız bu videonun sizler tarafından yayınlanmasını istiyor ve artık bu konuya ilişkin bir kamuoyu oluşturmayı hedefliyoruz. Bu noktada gerek şahsi imkanlarımız gerek kolluk kuvvetlerine verilmesi gereken bilgi ve destek tarafımızca sağlandı. Ancak motosiklet hırsızlığında o kadar büyük bir artış var ki her gün sadece İstanbul ilinden 20 ila 30 motosikletin çalındığını duyuyoruz.

Motosikletlerinin aynı şebeke tarafından çalındığını düşünen gençler tek yürek oldu: Destek bekliyoruz

"MİNİMUM SAYI OLDUĞUNDAN EMİNİZ"

Anadolu Yakasında; Kadıköy, Üsküdar, Maltepe, Ümraniye bölgelerinde, Avrupa Yakasında ise; Şişli, Eyüp, Esenyurt, Beylikdüzü bölgelerinde oldukça fazla bir artış söz konusu. Aynı zamanda minimum sayı olduğundan da eminiz. Kolluk kuvvetleri bu konu ile ilgili süreci ivedilikle takip edememekte ve aynı zamanda delil yetersizliği nedeniyle dosyalarımıza gerekli özeni göstermemektedir.

"DESTEK BEKLİYORUZ"

Hırsızlar ile muhatap olarak malımızdan olduğumuz gibi canımızdan da olmaktan korkuyoruz. Emek hırsızlığının önüne geçilebilmesi ve bir arkadaşımızın da olsa motosikletinin bulunabilmesi için sizlerden destek bekliyoruz. Saygılarımızla."

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Motosiklet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da motosikletleri çalınan gençlerden ortak tepki: Malımızdan olduğumuz gibi canımızdan da olmaktan korkuyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da motosikletleri çalınan gençlerden ortak tepki: Malımızdan olduğumuz gibi canımızdan da olmaktan korkuyoruz - Son Dakika
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