İstanbul'da okul servis ücretlerinde 'pandemi' düzenlemesi - Son Dakika

İstanbul'da okul servis ücretlerinde 'pandemi' düzenlemesi

İSTANBUL - İstanbul'da UKOME kararıyla okul servis ücretlerinde pandemi nedeniyle düzenlemeye gidildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında Ulaştırma Koordinasyon Merkezi toplantısı sürüyor. 14 gündem maddesinin ele alınacağı toplantıda, "okul servis ücret tarifesinin revize edilmesi teklifi" kabul edildi. Kabul edilen teklife göre pandemi döneminde okulların 2 gün açık olması halinde aylık ücret tarifesinin yüzde 60'ı, 3 gün açık olması halinde yüzde 75'i, 4 gün açık olması halinde yüzde 90'ı tahsil edilecek.