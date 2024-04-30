İstanbul Valiliği, \'Olağanüstü\' 1 Mayıs Önlemlerini Açıkladı.

Güncel

(İSTANBUL) - Taksim'de kutlamalara bu yıl da izin vermeyen İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle alınan olağanüstü önlemleri açıkladı. Buna göre, pek çok hatta, otobüs, tramvay, metro ve deniz seferleri yapılmayacak. Yüze yakın cadde 04.00'ten itibaren trafiğe kapatılacak. Yenikapı-Hacıosman metrosu Vezneciler Levent, M11 Kağıthane Yıldız arası ulaşım yapılmayacak. Kabataş-Taksim Füniküler seferleri durdurulacak. Kabataş tramvayı Topkapı -Kabataş arası yolcu taşımayacak. Alibeyköy tramvayının son durağı Cibali olacak. Çok sayıda İETT seferi durdurulacak. Anadolu yakasından Avrupa yakasına pek çok noktadan yolcu taşınamayacak. Marmaray - Sirkeci istasyonu çift taraflı ulaşıma kapatılacak.

İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle, toplu ulaşımda kısıtlamaya gitti. İstanbul Valiliği, yarın yapılacak kutlamalar için çok sayıda toplu ulaşım hattının iptal edildiğini duyurdu. Kutlamalar nedeniyle, çok sayıda cadde ve sokak da trafiğe kapatılacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ilimizde de çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün "Bayram" havasında kutlanabilmesi, şehrimizin huzur, güvenlik ve esenliğini olumsuz yönde etkileyebilecek davranışların önlenebilmesi amacıyla Valiliğimizce gerekli önlemler alınmıştır. Bu kapsamda; Karayolu trafiğine kapatılacak yollarda kısıtlama uygulamaları saat 04.00'te, Deniz ve raylı sistem ulaşım ağlarındaki kısıtlama uygulamaları saat 05.30 itibarıyla başlatılacaktır.

ULAŞIMA KAPATILACAK ULAŞIM AĞLARI İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – METRO A.Ş.

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren; 1- M2 Yenikapı – Seyrantepe - Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,

2- Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının seferlerinin durdurulması,

3- İstiklal Caddesi üzerinde Nostalji Tramvay seferlerinin durdurulması,

4- Tünel Meydan - Karaköy arası Füniküler hattı seferlerinin durdurulması,

5- Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli istikameti ve Fatih istikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılması,

6- M11 Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağının sefere kapatılması,

7- M7 İstoç - Yıldız metro hattının Kağıthane - Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,

8- Bağcılar - Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonunun son durak olarak tespit edilmesi, Topkapı - Kabataş arasında yolcu taşınmaması,

9- T5 Eminönü - Alibeyköy tramvay hattının Cibali istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, Cibali - Eminönü arasında yolcu taşınmaması,

10- T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonunun son durak olarak tespit edilmesi, Yenikapı - Kazlıçeşme arasında yolcu taşınmaması,

11- Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere kapatılması,

İDO A.Ş ve ŞEHİR HATLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren;

1- Avrupa yakasından Anadolu yakasına yolcu ve araç taşınması, ancak; Anadolu yakasından Avrupa yakasına "Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönü iskeleleri ile Harem-Sirkeci arası" yolcu ve araç taşınmaması,

2- Adalar'a yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi,

3- Eyüpsultan tarafına yapılan seferlerin devam etmesi, ancak; Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi,

İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren;

1- TURYOL-DENTUR Deniz Motorları Şirketinin, Avrupa yakasından Anadolu yakasına yolcu taşıması, ancak; Anadolu yakasından Avrupa yakasına "Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönü iskelelerine" yolcu taşınmaması,

2- Adalar'a yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi, 3- Eyüpsultan tarafına yapılan seferlerin devam etmesi, ancak; Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi,

TCDD ve DLH MARMARAY BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren; 1- Marmaray - Sirkeci istasyonlarının çift taraflı olarak sefere kapatılması,

FATİH İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR

1. Fevzi Paşa Caddesi (Yavuz Selim Caddesi kesişimi) 2. Macar Kardeşler Caddesi 3. 15 Temmuz Şehitleri Caddesi 4. Vezneciler Caddesi 5. Sahil Kennedy Caddesi (Kumkapı dönüşleri ve Sirkeci arası) 6. Ragıp Gümüşpala Caddesi 7. Reşadiye Caddesi8. Kadir Has Caddesi (Demir Kilise ile Unkapanı arası) 9. Cemil Birsel Caddesi10. Ankara Caddesi (Ebu Suud Caddesi ve Sirkeci arası)11. Atatürk Bulvarı 12. Unkapanı Köprü ve Galata Köprüleri 13. Gazi Mustafa Kemal Caddesi (Sahil Kennedy Caddesinden Mudurnu ve Aksaray'a katılım)

FATİH İLÇESİ ALTERNATİF YOLLAR

1. Sahil Kennedy Caddesi 2. Haliç Köprü 3. D 1004. Avrasya Tünel 5. Namık Kemal Caddesi 6. 10. Yıl Caddesi 7. Vatan Caddesi 8. Haliç Köprüsü 9. Sahil Kennedy Caddesi

BEYOĞLU İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR

1.Tarlabaşı Bulvarı Refik Saydam Caddesi Şişli ve Unkapanı Köprüsü istikameti (Şişhane Işıklar kapama noktası ile Taksim Divan Kavşağı kapama noktası arası) 2. Turabi Baba Caddesi ile Evliya Çelebi Caddesi Tarlabaşı Bulvarı istikameti. (Kasımpaşa Meydan ile Refik Saydam Caddesi arası) 3. Kasımpaşa Bahriye Caddesi Piyalepaşa Bulvarı İstikameti. (Turabi Baba Cadde kesişimi ile İplikçi Varyant arası) 4. Halıcıoğlu Okmeydanı Caddesi Tokaç Sokak Kavşağı'ndan. Darülaceze Caddesi istikametine akım verilmeyecek. 5. Aslan Gazi Caddesi Alakoç Sokak ile Aylin Sokak kesişimi Darülaceze Caddesi istikameti kapatılacak. 6. Piyalepaşa Bulvarı Fişekhane Deresi ile Irmak Caddesi Dolapdere istikameti. (Piyalepaşa Bulvarı Bp Benzinlik Önü ile Dolapdere Kavşak arası) 7. Ömer Hayyam Caddesi Tarlabaşı Bulvarı istikameti. (Kurtuluş Caddesi kesişimi ile Tarlabaşı Bulvarı arası) 8. Turabi Baba Caddesi ile Evliya Çelebi Caddesi Tarlabaşı Bulvarı istikameti. (Kasımpaşa Meydan ile Refik Saydam Caddesi arası) 9. Sazlıdere ve Yedikuyular Caddesi Divan Kavşak istikameti. (Dolapdere Kavşak ile Divan Kavşak arası) 10. Mete Caddesi Taksim AKM istikameti. (Askerocağı Cadde kesişimi Işıklar Kapama Noktası ile Akm önü kavşak arası) 11. Bedri Karafakihoğlu Sok. Şehitler Tepesi istikameti. (Mete Kavşak kapama noktası ile Şehitler Tepesi arası) 12. İnönü Caddesi Taksim Akm ve Dolmabahçe Gazhane Caddesi istikameti. (AKM önü kavşak ile Şehitler Tepesi ışıklar kapama noktası arası) 13. Tak-ı Zafer Caddesi. (AKM kavşak ile Kazancı Yokuşu kapama noktası arası) 14. Sıraselviler Caddesi Taksim Meydan ve Cihangir istikameti. (Kazancı Yokuşu kapama noktası ile Akarsu Yokuşu başı kapama noktası arası) 15. İstiklal Caddesi ve İstiklal Caddesi'ne bağlanan bütün yollar. (Taksim Meydan ile İlk Belediye Caddesi kapama noktası arası) 16. Meşrutiyet Caddesi İlk Belediye Cadde istikameti. (Tepebaşı Işıklar kesişimi ile Beyoğlu Belediyesi arası) 17. İlk Belediye Caddesi. (Meşrutiyet Caddesi Beyoğlu Belediye önü kapama noktası ile İstiklal Caddesi Tünel - Meydan arası) 18. Perşembe Pazarı Tersane Caddesi Karaköy Meydan ve Unkapanı Köprü istikameti. (Karaköy Meydan itibariyle) 19. Karaköy Kemraltı Caddesi Galata Köprüsü Eminönü istikameti. (Karaköy Meydan itibari ile) 20. Kemeraltı Caddesi Dolmabahçe ve Karaköy Meydan istikameti. (Karaköy Meydan kapama noktası ile Boğazkesen Caddesi kapama noktası arası) 21. Necati Bey Caddesi Dolmabahçe istikameti. (Karaköy Meydan ile Tophane ışıklar arası) 22. Boğazkesen Caddesi İstiklal Caddesi istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Defterdar Yokuşu girişi kapama noktası ile Yeni Çarşı Cadde girişi kapama noktası)23. Defterdar Yokuşu Caddesi Cihangir istikameti. (Boğazkesen Cadde kesişimi ile Sıraselviler Caddesi arası) 24. Meclisi Mebusan Caddesi Dolmabahçe ve Karaköy istikameti. (Kadırgalar Caddesi kapama noktası ile Tophane ışıklar kapama noktası arası) 25. Mebusan Yokuşu Caddesi Akyol Sokak. (Akyol Taksi Durağı önü Bolahenk Sokak kesişimi ile Cihangir Caddesi arası)

BEYOĞLU İLÇESİ ALTERNATİF YOLLAR

1. Donanma Caddesi 2. Fişekhane Deresi Caddesi 3. Dereboyu Caddesi 4. Bülent Demir Caddesi 5. Irmak Caddesi 6. Kurtuluş Deresi Caddesi 7. Piyalepaşa Bulvarı 8. Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi 9. Fatih Sultan Caddesi 10. Fatih Sultan Mimberi Caddesi 11. Alt Baruthane Caddesi 12. Üst Baruthane Caddesi 13. Kulaksız Caddesi 14. Okmeydanı Caddesi 15. Hasköy Caddesi 16. Kumbarhane Caddesi 17. İmrahor Caddesi 18. Asker Ocağı Caddesi

ŞİŞLİ İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR

1. Cumhuriyet Cadde Şişli ve Taksim Meydan istikameti. (Divan Otel önü kavşak ile Harbiye Askeri Müze önü kapama noktası arası) 2. Halaskargazi Caddesi Şişli ve Taksim Meydan istikameti. (Harbiye Askeri Müze önü ışıklar ile 19 Mayıs Cadde kesişimi arası)3. Rumeli Caddesi Halaskargazi Cadde istikameti. (Nişantaşı kavşak noktası ile Osmanbey kavşak arası) 4. Abide-i Hürriyet Caddesi Çağlayan Alt Geçiti Çağlayan Adliye önü ışıklar itibariyle. 5. Büyükdere Cadde Taksim Meydan ve Şişli istikameti. (19 Mayıs Cadde kesişimi ile Mecidiyeköy Meydan arası) 6. Büyükdere Caddesi Esentepe varyant altı ile Mecidiyeköy arası araç trafiğine kapatılacaktır.7. Merkez Cadde Geçit Sok. Abide-i Hürriyet Cadde istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Kuştepe Köprü Altı ile Abide-i Hürriyet Cadde arası) 8. Darülaceze Caddesi araç. 9. Abide-i Hürriyet Caddesi Feriköy istikameti. (Hürriyet Tepe Işıklar ile Ergenekon Caddesi arası) 10. İzzetpaşa Cadde Halaskargazi Cadde istikameti. (Abide-i Hürriyet Cadde kesişimi ile Halaskargazi Cadde arası)11. Ergenekon Caddesi Pangaltı İstikametirafiğe kapatılacaktır. (Kurtuluş Cadde kesişimi ile Haskargazi Cadde arası)12. Dolapdere Caddesi Pangaltı altı istikameti. (Poyraz Sokak kesişimi ile Ergenekon Caddesi arası) 13. Mahmut Ağa Yokuşu Kurtuluş istikameti. (Piyalepaşa Bulvarı kesişimi ile Yay Meydanı Sokak arası) 14. Sıracevizler Caddesi Dolmabahçe Tünel istikameti. (Varyant Altı Kağıthane Tünel Dönüşü itibari ile) 15. Akar Caddesi Dolmabahçe Tünel istikameti. (Varyant Altı Dolmabahçe Taksim dönüşü itibari ile)16. Darülaceze Yolu Caddesi Feriköy istikameti. (Akar Cadde kesişimi itibari ile)17. İncirli Dede Caddesi Feriköy istikameti. (Akar Cadde kesişimi itibari ile) 18. Dolmabahçe Tüneli Dolmabahçe Meydan istikameti. (Akar Caddesi Tünel girişi itibari ile) 19. Duçi Sokak ile Huzur Sokak Sıracevizler Cadde istikameti. (Bomonti Kavşak girişleri itibari ile)20. Esen Sokak ile Hasat Sokak Şişli Camii istikameti. (Çiftecevizler Caddesi girişleri itibari) 21. Darülaceze Caddesi Abide-i Hürriyet Cadde istikameti. (Şişli Belediye önü kavşak itibari) 22. Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan gelişi Uzay Otomotiv istikameti. (Tünel İşletme Müdürlüğü gerisi Odese Bulvarı ayrımı itibariyle) 23. Odese Bulvarı Piyale Paşa Uzay Otomotiv istikameti. (Fevzi Çakmak Caddesi Muradiye Camii önü itibariyle) 24. İmrahor Caddesi Kağıthane Tüneli Bomonti istikameti. (İmrahor Kağıthane ve Sütlüce girişleri itibariyle)

ŞİŞLİ İLÇESİ ALTERNATİF YOLLAR

1. Büyükdere Caddesi Mecidiyeköy Meydan ile Zincirlikuyu aras ı2. Mecidiyeköy Yolu Caddesi 3. Ortaklar Caddesi 4. Bahçeler Sokak 5. Bülent Tarcan Caddesi6. Hakkı Yeten Caddesi 7. Vali Konağı Caddesi 8. Aytekin Kotil Caddesi 9. 19 Mayıs Caddesi 10. Kadırgalar Caddesi, Bayıldım Caddesi ile Adil Baba Kavşak arası 11. Maçka Caddesi 12. Teşvikiye Caddesi 13. Abdi İpekçi Caddesi 14. Mim Kemal Öke Caddesi 15. Taşkışla Caddesi16. Kurtuluş Caddesi 17. Bozkurt Caddesi 18. Silahşör Caddesi 19. Avukat Caddesi 20. Çiftecevizler Caddesi 21. Darülaceze Caddesi

BEŞİKTAŞ İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR

1. Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan istikameti. (Balmumcu Kavşak ve Zincirlikuyu Balmumcu alt geçit girişi ile Merkez Komutanlığı ışıklar arası) 2. Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan istikameti. (Merkez Komutanlığı ışıklar ile Beşiktaş Meydan arası) 3. Sait Çiftçi Yıldız Kavşağı Cadde Barbaros Bulvarı Katılımı. (D-100 Güney Barbaros Bulvarı katılımı itibariyle)4. Barbaros Bulvarı Saray Caddesi, Yıldız Caddesi ve Eski Yıldız Cadde Beşiktaş Meydan dönüşü. (Yıldız, Serencebey ve Eski Ortaköy Dönüşü ışıklar itibari ile) 5. Çiğdem Sokak ile Barbaros Hayrettin İskelesi Sokak. (Çırağan Caddesi kesişimi itibari ile) 6. Beşiktaş Cadde Dolmabahçe istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Beşiktaş Meydan ile Süleyman Seba Cadde başı ışıklar arası) 7. Dolmabahçe Cadde Karaköy istikameti. (Süleyman Seba Cadde başı ile Kadırgalar ışıklar arası) 8. Vişneli Tekke Sokak Dolmabahçe istikameti. (Prof. Alaeddin Yavaşça Sokak kesişimi itibari ile) 9. Dolmabahçe Gazhane Cadde Karaköy istikameti. (Asker Ocağı Cadde kesişimi Süzer Plaza önü kapama noktası ile Dolmabahçe Meydan arası)

BEŞİKTAŞ İLÇESİ ALTERNATİF YOLLAR

1. Barbaros Bulvarı Çıkış istikameti 2. Çırağan Caddesi 3. Ortabahçe Caddesi 4. Süleyman Seba Caddesi 5. Kadırgalar Caddesi Dolmabahçe Işıklar ile Bayıldım Caddesi arası 6. Bayıldım Caddesi 7. Şair Nedim Caddesi 8. Nüshetiye Caddesi 9. Ihlamur Yıldız Caddesi 10. Emirhan Caddesi 11. Ayazma Dere Caddesi 12. Yıldız Caddesi 13. Palangalar Caddesi 14. Balmumcu Şakir Kesebir Sokak 15. Büyükdere Caddesi Sarıyer istikameti

D- 100 KAPANACAK YOLLAR

1-D-100 Kuzey Mecideyeköy ayrım, 2. D-100 Kuzey Kasımpaşa Taksim ayrımları, 3. D-100 Kuzey Okmeydanı Yanyol Kasımpaşa Taksim ayrımları, 4. Hasdal Okmeydanı Bağlantı Yolu Okmeydanı Köprü Altı, 5. D-100 Güney Okmeydanı Piyalepaşa ayrım, 6. D-100 Güney Çağlayan Yanyol Mecidiyeköy ayrım 7. D-100 Güney Beşiktaş Balmumcu ayrım

ALTERNATİF YOLLAR

D-100 Kuzeyden Mecidiyeköy'e giden akım kapatılarak Haliç Kuzey istikametine yönlendirilecek- Kuzey Çağlayan Yanyol'dan Kasımpaşa Taksim istikametine giden akım kapatılarak akım Haliç istikametine yönlendirilecek- Kuzey Okmeydanı Yanyoldan Taksim istikametine giden akım kapatılarak Haliç istikametine yönlendirilecek- TEM istikametinden gelip Piyalepaşa istikametine giden akım kapatılarak Haliç istikametine verilecek- Güney Haliç istikametinden Piyalepaşa'ya giden akım kapatılarak D-100 Güney istikametine verilecek- Güney Çağlayan Yanyoldan Mecidiyeköy istikametine giden akım D-100 güney istikametine yönlendirilecek- D100 Güney istikametinden Beşiktaş Balmumcu istikametine giden akım Levent Sarıyer istikametine yönlendirilecek.

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü uygulanmak üzere Valiliğimizce alınan ve ilgili kurum ve kuruluşlara tebliğ edilen önlemler; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve 39 İlçe Belediye Başkanlıklarınca; İlimiz genelinde gerçekleştirilecek miting, toplumsal olay, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması vb. hakkında kolluk kuvvetleri tarafından emniyet tedbiri alınmadan önce; çöp konteynırlarının bir gece öncesinden kaldırılması ve muhtemel yürüyüş güzergahları üzerinde bulunan taş vb. maddelerin temizlenmesi, Emniyet birimleri tarafından steril hale getirilerek emniyet tedbiri alınan alanlarda, belediyelere ait araç ve personel bulundurulmaması, İl genelinde daha önceki tecrübeler de göz önünde bulundurularak İETT otobüs güzergahlarının alternatif güzergahlara kaydırılması, Güzergah üzerinde bulunan cam durakların kaldırılması, Kolluk kuvvetlerinin, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek diğer hususların da göz önünde bulundurularak gerekli önlemlerin alınması,

01 Mayıs 2024 Çarşamba günü Saat 05.30 itibarıyla; Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Kadıköy İlçelerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Emniyet birimleri tarafından steril hale getirilerek emniyet tedbiri alınan alanlarda bulunan çöp konteynerlerinin bir gece öncesinden kaldırılması ve muhtemel yürüyüş güzergahları üzerinde bulunan taş vb. maddelerin temizlenmesi, bu alanlarda belediyelere ait araç ve personel bulundurulmaması, Afet Koordinasyon Merkezi Genel Müdürlüğünce (AKOM): 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren AKOM birliğinin uygun bir yerde hazır bekletilerek, birliğin nerede bulunacağının Koordinasyon Şube Müdürlüğü'ne bildirilmesi, Çevre Kor. ve Kont. Daire Bşk. Deniz Hiz. Müdürlüğünce; 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren Galata ve Unkapanı köprü görevlilerinin görev yerlerinde hazır bulundurulması, görevli personelin açık kimlik ve irtibat bilgilerinin ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Koordinasyon Şube Müdürlüğü'ne bildirilmesi,

-İSPARK A.Ş. - Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydan, Dolmabahçe civarındaki otoparklarının boşaltılması ve araç parklarına müsaade edilmemesi, ayrıca; Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Fatih İlçelerinde Taksim Meydanına çıkan güzergahlar ve yakın çevresinde bulunan tüm cadde ve sokak üzerine araç parkına bir gece öncesinden müsaade edilmemesi,

İtfaiye Daire Başkanlığınca; 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren, yeterli sayıda itfaiye aracı ve su tankerinin belirlenen noktalarda görevlileri ile birlikte hazır bulundurulması, Yol Bakım Müdürlüğüne; belirtilen sayıda iş makinesi ve kamyonun belirlenen noktalarda hazır bulundurulması,

Zabıta Daire Başkanlığı; 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih ve Kadıköy ilçelerinin seyyar satıcılardan arındırılması için yeteri kadar Zabıta ekibi görevlendirilmesi, görevli personelin bilgilendirilmesi,

İl Sağlık Müdürlüğü; 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren şehir genelinde belirlenen yerlerde yeterli sayıda ambulansın sağlık personeli ile birlikte (Doktor ve Hemşire) görevlendirilmesi, Mecidiyeköy, Şişli, Taksim, Fatih, Kadıköy ve yakın çevredeki hastaneler başta olmak üzere il genelindeki hastanelerin yeterli sağlık personeli ile hazır bulundurulması, ayrıca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan ve Gayrettepe Hizmet Binalarında ihtiyaç duyulması halinde görev yapmak üzere yeterli sağlık ekibinin görevlendirilmesi."