CHP Genel Başkanı Özel ve İBB Başkanı İmamoğlu Saraçhane'de - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özel ve İBB Başkanı İmamoğlu Saraçhane'de

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Saraçhane meydanına geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP'liler İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Saraçhane meydanına geldi. Gruptakiler burada kısa bir yürüyüş gerçekleştirdi. Ardından CHP lideri Özel ve İBB Başkanı İmamoğlu basın mensuplarına konuştu.

01.05.2024 11:12  Güncelleme: 11:28
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CHP Genel Başkanı Özel ve İBB Başkanı İmamoğlu Saraçhane'de

İSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Saraçhane meydanına geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP'liler İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Saraçhane meydanına geldi. Gruptakiler burada kısa bir yürüyüş gerçekleştirdi. Ardından CHP lideri Özel ve İBB Başkanı İmamoğlu basın mensuplarına konuştu.

Burada bir açıklama yapan Özel, "Sendikalar adına bir şey söylemem mümkün değil. İşçiler, emekçiler ne istiyorlarsa haklıdır. Çünkü demokrasilerde bir hakem vardır. O da yargıdır. Geçtiğimiz yıla kadar emekçiler, sendikalar gitmek istedi hükümet de 'gidemezsiniz' dedi. Hakeme başvuruldu. Hakem 'gitmeleri lazım' dedi. Bugün Taksim'e varmak isteyenlerin anayasal ve mahkeme kararına dayanan bir haklılıkları var. Götürmeyenler de anayasaya aykırı iş yapıyorlar. Biz sendikaların kararıyla ilgili bir şey diyemeyiz. Ama bir gerçeklik var ki oraya emekçileri sokmamak anayasayı çiğnemektir. Türkiye'de anayasa tartışması, anayasa çalışması başlamasını istiyorlar. Mevcut anayasaya daha 3 ay önce alınmış bir kararı uygulamamak, mevcut anayasaya uymamak yeni bir anayasa ile ilgili taleplerin de ne kadar suni talepler olduğunu ortaya koyuyor. Tabi sendikaların sayın başkanlarına ne yapacaklarını sorabilirsiniz. Ama bizim burada gözettiğimiz en önemli şey, bayramın bayram gibi kutlanmasıdır. Bugün Saraçhane önemli bir kazanım alanıdır. Çünkü tüm sendikalar da Saraçhane'ye geldiler. Emekçiler kol kola girdi ve birlikteler. Birliktelik, burada toplanabilmek önemlidir. Taksim'e çıkılmasına karşı kaba kuvvet, kanunsuz emir olursa bu onların ayıbı olur. Biz çatışma olsun istemeyiz. Ne emekçiler ne polis yaralansın, ne gaz sıkılsın, istenmeyen görüntüler ortaya çıksın istemeyiz. O yüzden de Anayasa Mahkemesine karşı kanunsuz, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen kanunsuz emirleri verenleri, bir kez daha bu kararlarını gözden geçirmeye, suç işlememeye, suç işlettirmemeye davet ediyoruz. Taksim özgürleşene kadar bu mücadele sürecek" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Son 5 yıldır Saraçhane hak arama noktasına dönüştü. Sonuçta Saraçhane'deki hak arama mücadelelerinin sonu her zaman başarıyla sonuçlandı, halkın isteği oldu. Muhtemelen bu da sonunda Taksim'de bir buluşmaya dönüşecek. Ama bugün ama seneye. Bu hak arama mücadelesini umuyorum ki şu anda bu sürece karar verenler iyi izlerler" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özel ve İBB Başkanı İmamoğlu Saraçhane\'de
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel CHP Genel Başkanı Özel ve İBB Başkanı İmamoğlu Saraçhane'de - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özel ve İBB Başkanı İmamoğlu Saraçhane'de - Son Dakika
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