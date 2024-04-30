CHP Milletvekili: Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayan bir iktidar Anayasa yapamaz

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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un bugün muhalefet partileriyle görüşmelerine başladığı yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili, "Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayan bir iktidar Anayasa yapamaz. Türkiye'nin iktidarın yetkilerini sınırlandıracak yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu doğrudur. Fakat Erdoğan'ın tek adamcı heveslerini anayasa kılığına büründürmesi istismarcılıktır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Salıcı, yaptığı açıklamada; "Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayan bir iktidar Anayasa yapamaz. Çünkü Anayasa'nın özü iktidarın sınırlandırılmasıdır ve Anayasa Mahkemesi de bunun uygulayıcısıdır" dedi.

"İKTİDARIN YETKİLERİNİ SINIRLANDIRACAK YENİ BİR ANAYASAYA İHTİYACI OLDUĞU DOĞRUDUR"

Salıcı açıklamasında şunları ifade etti:

"Dikkat edin, Erdoğan Anayasa Mahkamesi'nin her kararıyla kavga etmiyor. Onun derdi siyasi tasarruflarını kısıtlayan konularda alınan kararları uygulatmamak. Yani Anayasanın içini boşaltmak Uygulamadığı hak ihlali kararlardan bazılarını hatırlayalım. 1 Mayıs Taksim Meydanı kararı, Can Atalay kararı, Barış Akademisyenleri kararı, Cumartesi Anneleri kararı… Hepsi siyasi bir tasarrufa dair. Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı da parti kapatma davası nedeniyle Anayasa Mahkemesi'nin kapısına kilit vurmak istiyor. Bu da siyasi bir tasarrufa dair. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin iktidarı sınırlandıran demokratik yönünden rahatsızlar. Türkiye'nin iktidarın yetkilerini sınırlandıracak yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu doğrudur. Fakat Erdoğan'ın tek adamcı heveslerini anayasa kılığına büründürmesi istismarcılıktır."