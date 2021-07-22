İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede denize girmek yasaklandı - Son Dakika

İstanbul'da bayramın üçüncü günü sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahilleri doldurdu.

Şile'deki Ayazma Plajı'nda sabah saatlerinde denize giren 3 kişi bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Cankurtaran ekipleri, dalgalar nedeniyle vatandaşları deniz kenarından uzaklaştırdı. Kaybolan 3 kişiden birinin cesedine ulaşıldı. Bu kişinin Suriyeli olduğu öğrenildi. İki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Kızılcaköy Plajında da bir kişi boğuldu. Şile Kaymakamlığı bölgede denize girmeyi yasakladı.

JANDARMADAN DENETİM

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, plajlarda suda boğulmalara karşı atlı birliklerle denetim yaptı.

Jandarma Asayiş ekipleri, Motosikletli Asayiş ve Trafik ekipleri, Jandarma Trafik Timi, Su Altı Arama-Kurtarma Timi ve Atlı Jandarma Timi olmak üzere toplam 4 bin 419 personelle İçişleri Bakanlığı genelgesi çerçevesinde denetim gerçekleştirdi.

SARIYER'DE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, vatandaşları suda boğulmalara karşı uyardı. Sarıyer Gümüşdere Plajı'nda atlı timle denetim yapan ekipler, olumsuz hava şartları ve aşırı dalga nedeniyle vatandaşların denize girmesinin tehlikeli ve yasak olduğunu duyurdu.

Plajda görevli cankurtaranlar, megafonla da bu uyarıyı vatandaşlara iletti. Anonsların ardından vatandaşlar plajları boşalttı.

Jandarmalar da denizdeki akıntı konusunda halka bilgilendirici broşürler dağıttı.

SAKARYA, KOCAELİ VE DÜZCE'DE DE YASAK

Sakarya, Kocaeli ve Düzce'nin sahil kesimlerinde de şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle denize girilmesi yasaklandı.

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oluyor.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

YOĞUN DALGA VAR

Karasu Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Karakaş, yaptığı açıklamada, bayram tatili dolayısıyla ilçede yoğunluk yaşandığını söyledi.

Yoğunluğun sahile de yansıdığını aktaran Karakaş, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle denizde yoğun dalgalar oluştuğunu kaydetti.

Vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için sahil kesiminde denize girişlere izin verilmediğini aktaran Karakaş, şunları kaydetti:

"Sadece denize girme konusunda bir kısıtlama getirildi. Vatandaşlarımız kumsalda tatillerine devam edebiliyor. İnşallah rüzgarın azalmasıyla dalga etkisini kaybettiğinde denize girme konusunda sıkıntı kalmayacak. Bugün, diğer ilçelerimizde olduğu gibi ilçemizde de denize girme noktasında kısıtlama bulunmaktadır. Tatilcilerimizin, bu kısıtlamanın can güvenliği açısından sıkıntı oluşturmaması için uygulandığını bilmelerini ve dikkatli bir şekilde buna uymalarını istiyoruz."

KOCAELİ VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde de dün başlayan rüzgar etkisini sürdürüyor.

Kandıra Kaymakamlığınca rüzgarlı hava nedeniyle Cebeci, Kumcağız, Sarısu ve Bağırganlı'da yeni bir duyuruya kadar uygulanan denize girme yasağı ilçe genelinde yaygınlaştırıldı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yasaklamanın tüm ilçede geçerli olacağını belirterek, "Kandıra ilçemizde tatil yapan değerli misafirlerimiz, aşırı dalga ve olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmeniz hava şartları düzelinceye kadar yasaklanmıştır. Can kayıpları yaşamamak için lütfen uyarı ve ikazlara uyalım. Anlayışınız için çok teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

DÜZCE'DE DE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Öte yandan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Karaburun, Melenağzı, mavi bayraklı Kale ve Çuhallı plajları ile Kemos, Kadınlar Plajı ve Çayağzı mevkilerinde cankurtaranlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kaymakamlığın uyarısı doğrultusunda vatandaşları denize girmemeleri konusunda ikaz ediyor.

İlçe merkezinde de belediye ekiplerince hoparlörlerden uyarı anonsu yapılıyor.